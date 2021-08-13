Уникальная тропическая депрессия: последствия шторма во Флориде

Видео выше: Последний прогноз от метеорологов WPBF 25 Новости Округ Палм-Бич и Берег Крейн теперь находятся вне уникального конуса тропической депрессии, но наблюдатели за наводнениями уже на месте. Штормовая система находится в 270 милях к юго-востоку от Ки-Уэста и имеет максимальную скорость ветра 35 миль в час. Он движется с запада на северо-запад со скоростью 12 миль в час. Радар | ураганы | Трафик | uLocal | Facebook | Twitter | Округ Палм-Бич и Берег сокровищ находятся под наблюдением Национальной метеорологической службы из-за тропической влаги, которую, как ожидается, принесет Фред. Время действует с вечера пятницы до вечера воскресенья. В некоторых областях может быть до 7 дюймов дождя, сильного дождя и внезапных наводнений. СВЯЗАННЫЙ: Район управления водными ресурсами Южной Флориды готовится к уникально уникальному восстановлению тропического шторма в пятницу или субботу, и ожидается, что шторм продвинется вдоль или на северо-восток и центральную часть Кубы в пятницу и приблизится к Флорида-Кис и южной Флориде в субботу. ИНТЕРАКТИВНО: подготовьтесь к шторму с помощью WPBF 25 «Руководство по выживанию урагана», действующих предупреждений и часов: предупреждение о тропическом шторме действует для Западных коралловых океанов Флорида-Кис, Сухих Тортугас и Флоридского залива. Кубинские провинции Вилья-Клара, Санкти-Спиритос, Сьего-де-Авила и Камагуэй, а также юго-западное побережье Флориды от Энглвуда на юг и восток до Оушен-Риф.

Видео выше: последний прогноз метеоролога WPBF 25 News

Округ Палм-Бич и Берег сокровищ теперь находятся вне зоны тропической депрессии, вызывающей особую озабоченность, но действуют часы наблюдения за наводнениями.

Некоторые районы южной Флориды теперь находятся под наблюдением, и предупреждения о тропических штормах поступают с уникальным подходом.

Система штормов расположена в 270 милях к юго-востоку от Ки-Уэста и имеет максимальную скорость ветра 35 миль в час. Он движется с запада на северо-запад со скоростью 12 миль в час.

Погода | радар | Торнадо | проход | uLocal | Facebook | Твиттер | Instagram

Округ Палм-Бич и Берег сокровищ находятся под наблюдением Национальной метеорологической службы из-за тропической влаги, которую, как ожидается, принесет Фред. Время действует с вечера пятницы до вечера воскресенья. В некоторых областях может быть до 7 дюймов дождя, сильного дождя и внезапных наводнений.

СВЯЗАННЫЙ: Район управления водными ресурсами Южной Флориды готовится к Фреду

Ожидается, что Фред восстановит силу тропического шторма в пятницу или субботу.

Ожидается, что шторм продвинется вдоль или к северу от восточной и центральной Кубы в пятницу и приблизится к островам Флорида-Кис и южной Флориде в субботу.

Интерактивный: приготовьтесь к шторму с WPBF 25. Руководство по выживанию после урагана

Действующие предупреждения и часы:

Предупреждение о тропическом шторме действует для островов Флорида-Кис к западу от Кораллового океана до Драй-Тортугаса и Флоридского залива.

Tropical Strom Watch действует в кубинских провинциях, таких как Вилья-Клара, Санкти-Спиритус, Сьего-де-Авила, Камагуэй и на юго-западном побережье Флориды от Энглвуда на юг и восток до Оушен-Риф.

СВЯЗАННЫЙ: Национальный центр ураганов отслеживает вторую систему в Атлантике