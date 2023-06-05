Уничтожив 16-летнюю русскую соперницу, восходящая американская суперзвезда Коко Гауфф во время соревновательного тура WTA обращается к своим родителям со здравым смыслом: «Я так благодарна…».

В потрясающем матче Коко Гауфф вчера обыграла Миру Андрееву в матче из трех сетов и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. Это была ожесточенная битва между двумя талантливыми юными звездами тенниса, и болельщики не выдержали ее на протяжении всего матча. Не так давно Коко Гауфф вошла в историю после победы над Винус Уильямс, когда ей было всего 15 лет. И она чуть не стала жертвой нашумевшего дебюта другого подростка, Андреевой. Но ее опыт сиял в трудный период, когда она вышла на первое место.

Андреева стала самой молодой шахматисткой, дошедшей до третьего круга «Ролан Гаррос», и на нее возлагали большие надежды. Но после многообещающего старта она чуть не отстала от неоднозначного поступка, в итоге проиграв Гофф. В послематчевом интервью Гауфф спросили, какой совет она дала Мире. Американке нечего было сказать, кроме мудрых слов сопернице.

Коко Гауфф поделилась мудрыми словами с 16-летней Мирой Андреевой после ее матча на Открытом чемпионате Франции

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Вчера в подростковом поединке на Ролан Гаррос победила Коко Гауфф. Их первый сет включал несколько брейков. А вот Андреева показала агрессивный момент на площадке, когда протолкнула мяч в толпу. Для этого у меня была брешь в коде, и я чуть не остался позади.

После матча Гауфф спросили, какой совет она могла бы дать Мире после поражения в долгой игре. давал положительные слова подкрепления, Об этом сообщает Express UK. Поделившись собственным опытом»,Вокруг меня была большая семья. Большое агентство окружило меня. Меня окружили большие пастухи. Меня никогда не принуждали делать что-то, основываясь на результатах. На самом деле, все давление было давлением, которое я оказывал на себя, и так будет всегда.«

Она сказала, что если Андреева будет окружена правильными людьми, она сможет выиграть все. На данный момент это решение ложится на плечи ее родителей, поэтому она хотела дать им совет вместо Андреевой. она добавила,Я так благодарен, что мой отец всегда защищал меня в этом смысле, так что, думаю, я просто сосредоточился на игре, а не на чем-то еще. Потому что я чувствую, что в этом возрасте, я имею в виду, даже сейчас трудно контролировать, с кем ты собираешься подписать контракт, какие у тебя спонсоры, потому что ты не знаешь. Вы просто делаете это, основываясь на том, что говорят вам ваши родители или кто-то еще.«

Спокойный и покладистый характер Гауф проявился не только на ее пресс-конференции, но и во время матча с Андреевой.

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Самообладание Коко окупилось в ее пользу

Во вчерашней игре Андреева несколько раз теряла самообладание и, проиграв очко, роняла ракетку на пол. С другой стороны, Коко была спокойна и сосредоточена на своей игре. Разница между отношением и агрессией у подростков ярко отразилась и на матче.

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Даже фанаты были удивлены, увидев, как спокойно Гауфф сохранял спокойствие во время своего матча третьего круга на Открытом чемпионате Франции 2023 года, и со временем Андреева могла быть на том же уровне, что и Гауфф. Однако прямо сейчас американская сенсация брала верх над соперницей.

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