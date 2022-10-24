Уоллес отверг обвинения России в «грязной бомбе»

Министр обороны Бен Уоллес категорически отверг обвинения России в сговоре западных держав с Украиной из-за «провокации» радиоактивной «грязной бомбы».

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал обвинения в серии телефонных разговоров со своими коллегами из Великобритании, США, Франции и Турции.

По данным Минобороны, он выразил обеспокоенность «возможными украинскими провокациями с использованием «грязной бомбы» — взрывного устройства, распространяющего радиоактивное заражение».

Уоллес отверг это обвинение и предупредил Москву, чтобы она не пыталась использовать его как «оправдание» для собственных усилий по эскалации конфликта.

В заявлении Минобороны говорится: «Министр Шойгу заявил, что Украина планирует принять меры при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта в Украине.

Министр обороны отверг обвинения и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве предлога для дальнейшей эскалации.

Российские власти неоднократно заявляли, что Украина может взорвать грязную бомбу в ходе теракта под чужим флагом, в котором обвиняет Москву.

Украинские власти, в свою очередь, обвинили Кремль в планировании такой атаки.

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал обвинения Шойгу «абсолютной и вполне предсказуемой абсурдностью со стороны тех, кто думает, что они нагло лгут, и заставляют людей поверить в это».