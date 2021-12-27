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Управление бесплатно в течение дня в магазине Epic Games Store

27 декабря, 2021
Artem Sokolov

Магазин Epic Games представляет мониторинг Бесплатно как часть 15 дней бесплатной акции по игре — Игра доступна бесплатно только до 27 декабря 11:00. Чтобы получить игру, просто войдите в Epic Games Store (или создайте учетную запись), Перейти к мониторингстраница игры, затем нажмите Получить, чтобы бесплатно добавить игру в свою библиотеку.

мониторинг Это была халява в магазине Epic Games. Это было в июне прошлого года, поэтому, если вы упустили возможность забрать его в то время, теперь у вас есть еще один шанс получить его бесплатно. Эта приключенческая игра названа в честь одного крайЛучшие игры 2019и следует за Джесси Фаден, директором секретного агентства под названием Федеральное бюро контроля, где она использует сверхъестественные способности для борьбы со сверхъестественной силой.

В дополнении к праздничная распродажа, который предлагает скидки на такие названия, как Стражи Галактики Marvel И Far Cry 6Магазин Epic Games Store Выдайте каждому игроку ваучер на 10 долларов. Относится к играм от 14,99 долларов США. Купон действует до конца праздничной распродажи 6 января 2022 года, и нет ограничений на количество игр, которые вы можете использовать с ним — если вы решите Заполните вашу корзину С 10 играми стоимостью более 14,99 долларов вы получите скидку 10 долларов на каждую из них. Магазин Epic Games Store также будет предлагать бесплатную игру каждый день до 30 декабря.

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