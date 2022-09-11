Управление инфляцией нельзя оставлять только Резервному банку Индии: Нирмала Ситхараман

Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила в четверг, что управление инфляцией «в одиночку» не может быть оставлено денежно-кредитной политике, поскольку в текущем контексте большая часть деятельности выходит за рамки ее компетенции.

Выступая на семинаре, организованном Индийским советом по исследованиям в области международных экономических отношений (ICRIER), экономическим аналитическим центром, министр финансов сказал, что фискальная и денежно-кредитная политика должны работать вместе, чтобы сдерживать инфляцию.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), основанный на инфляции или розничной инфляции, с января держится выше комфортного уровня Резервного банка в 6%. Центральный банк, которому правительство поручило удерживать инфляцию в диапазоне 2-4%, с мая повысил ключевую учетную ставку на 140 базисных пунктов с целью сдерживания роста цен.

Она заявила, что управление только инфляцией нельзя оставлять на усмотрение денежно-кредитной политики, которая во многих странах оказалась совершенно неэффективной.

«Резервному банку Индии придется в какой-то степени синхронизироваться, может быть, не так синхронно, как это делают другие западные развитые страны. Я бы не стал ничего рекомендовать Резервному банку…

«Я не даю каких-либо указаний Резервному банку Индии, но дело в том, что решение Индии по работе с экономикой, и отчасти это связано с инфляцией, также является упражнением, в котором фискальная политика, наряду с денежно-кредитной политикой, , должно работать.» Он сказал.

Министр добавил, что есть экономики, политика которых построена таким образом, что денежно-кредитная политика и управление процентными ставками являются единственным и единственным инструментом борьбы с инфляцией.

«Я бы сказал, что управление инфляцией в Индии, или слово «укрощение инфляции», или слово «удержание ее в допустимых пределах» — это практика многих различных действий, и большинство из них в сегодняшних условиях выходят за рамки денежно-кредитной политики», — сказал Ситхараман.

Она добавила, что, возможно, было время, когда люди считали, что министр финансов страны говорит это святотатством.

Она сказала, что в рамках борьбы с инфляцией Индия увеличила импорт сырой нефти из России по сниженным ценам, несмотря на санкции, введенные против Москвы из-за российско-украинской войны.

В нем говорится, что в течение двух месяцев Индия увеличила свой импорт из России примерно с 2 процентов от общего объема поставок нефтепродуктов до 12-13 процентов в рамках борьбы с инфляцией.

«Я отдаю должное изобретательности премьер-министра, который удостоверился, что мы сохранили наши отношения со всеми странами, но нам удалось получить российскую сырую нефть … и их собственный способ получения этого российского топлива (сырая нефть и газ) . .. и это тоже часть управления инфляцией.

Индия сильно зависит от нефтедобывающих стран в своих энергетических потребностях. Он импортирует 80-85 процентов своих общих потребностей в энергии из-за рубежа.

Подчеркнув, что сторона предложения важна для управления экономикой, министр финансов заявил, что необходимо поддерживать цены на ресурсы в различных секторах, таких как микро-, малые и средние предприятия, сельское хозяйство и эффективную логистику продуктов для доставки к конечным потребителям.

Она сказала, что правительственная программа Джати Шакти поможет повысить эффективность логистики, увеличить пропускную способность и сократить время реагирования на перемещение грузов.

В прошлом году правительство запустило национальный генеральный план мультимодальной связи стоимостью 100 000 крор, направленный на развитие инфраструктуры для снижения затрат на логистику и стимулирования экономики.

Ситтраман также сказал, что то, как правительство управляло инфляцией в последние годы, требует изучения и, вероятно, также касается многих развивающихся рынков, которые также пытаются делать многие из этих вещей.

«Решение по борьбе с инфляцией должно быть специфичным для страны, хотя проблемы, которые усугубляют проблему инфляции, не являются специфическими для страны, а исходят из разных частей мира, товаров, и это может быть связано со многими различными факторами». она сказала. Он сказал.

Отметив, что Индия, безусловно, преуспела бы для нее, если бы сельское хозяйство управлялось очень хорошо, она сказала, что существует потенциал для экспорта в этот сектор при создании лучшей инфраструктуры, повышении производительности и вознаграждении фермеров.

Ситраман отметил, что инфляция варьируется от штата к штату, несмотря на налог на товары и услуги, создание единого рынка и либерализацию движения товаров, Ситраман сказал, что необходимо создать механизм, при котором и центр, и штаты будут работать вместе для управления инфляция.

Она добавила, что, хотя центр дважды снижал цены на нефть, инфляция в некоторых штатах оставалась выше, чем в среднем по стране.

Она сказала, что инфляция выше национального уровня в тех штатах, которые не снизили пошлины на топливо в соответствии с сокращением, сделанным центральным правительством.

«Вы можете подумать, что я говорю очевидное, но это доказывает тот факт, что движение продовольственного зерна и связанных с ним товаров оказывает реальное влияние на цены на эти товары, которые снова составляют основную часть ИПЦ (розничная инфляция). ) … нам нужен способ, которым мы действуем вместе, чтобы справиться с инфляционными проблемами».

