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Управляющий совет Ливии отклоняет комментарий министра иностранных дел Наджлы Манкуша | Новости

7 ноября, 2021
Toma Kulikov

Переходное правительство Ливии отвергает решение совета, что усиливает напряженность в преддверии запланированных выборов.

Правящий президентский совет Ливии отстранил министра иностранных дел Наджлы Манкуш за «административные нарушения» и запретил ей выезжать из страны.

Пресс-секретарь совета заявила, что комиссия из трех человек отстранила Мангоша от должности в субботу, чтобы проводить внешнюю политику без согласования с советом.

Пресс-секретарь не предоставила дополнительных подробностей.

Министр иностранных дел не дал немедленных комментариев, но переходное правительство национального единства Ливии отклонило решение совета в заявлении рано утром в воскресенье.

В заявлении, размещенном на странице правительства в Facebook, высоко оцениваются усилия министра и говорится, что она будет выполнять свои обязанности в обычном режиме.

Она добавила, что президентский совет «не имеет законного права назначать, отменять назначение членов исполнительной власти, отстранять их от должности или расследовать их дела». Эти полномочия принадлежат исключительно премьер-министру.

Выборы, взрыв в Локерби

Внутренние бои в Триполи происходят за шесть недель до запланированных выборов и за несколько дней до международной конференции во французской столице, на которой будут настаивать на проведении президентских и парламентских выборов, как запланировано на 24 декабря.

Вице-президент США Камала Харрис вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами на Парижской конференции 12 ноября.

Эксперт по Ливии Имад Эддин Бади связал комментарий Мангош с комментариями, которые она сделала о взрыве в Локерби в 1988 году в интервью BBC на этой неделе.

Во время интервью Бади сказал, что Манкуш «намекнул на возможность экстрадиции» человека, разыскиваемого при взрыве самолета – Абу Аджилы Мухаммада Масуда, – заявив, что в его деле «ожидаются положительные результаты».

Соединенные Штаты утверждают, что Масуд, бывший сотрудник ливийской разведки, собрал и запрограммировал бомбу, взорвавшую рейс 103 авиакомпании Pan Am над шотландским городом Локерби в 1988 году, в результате чего погибли 270 человек.

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Бади, аналитик находящейся в Женеве Global Initiative, сказал, что еще одним фактором в комментарии Мангоша была напряженность между ливийскими политиками по поводу выборов.

«За кулисами нарастает общественная напряженность между политическими игроками … которая была спровоцирована препятствием на пути к крайнему сроку проведения выборов 24 декабря», – сказал он.

В Ливии царит хаос с тех пор, как в 2011 году в результате восстания при поддержке НАТО был свергнут давний лидер Муаммар Каддафи. Он был схвачен и убит вооруженной группой в октябре.

Богатая нефтью страна в течение многих лет была разделена между двумя соперничающими правительствами: одно в столице, Триполи, а другое в восточной части страны. Каждую сторону поддерживают иностранные державы и различные ополчения.

Нынешнее ответственное временное правительство было назначено в феврале после нескольких месяцев переговоров при поддержке ООН о проведении страны через выборы. В его состав входят Президентский совет и Совет министров, который управляет повседневными делами.

Ссора из-за отстранения советом от должности госсекретаря, вероятно, усилит напряженность между соперничающими группировками Ливии, которые пытаются работать вместе после многих лет конфликта.

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