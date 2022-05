Упс, итальянский актер озвучивания, возможно, испортил Zelda: Breath of the Wild 2

Из-за недавней задержки Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы 2 Ходят слухи, фанаты анализируют каждый экран, трейлер и интервью.

Nintendo настолько стеснялась делиться информацией о грядущей игре Zelda, что даже отказалась раскрывать название в этом случае. дает много. За исключением того, что компания не обязательно может контролировать то, что говорят некоторые люди, работающие над игрой.

Теперь, прежде чем мы слишком углубимся в вещи, опасно противостоять спойлерам. Итак, если вы хотите вернуться в Breath of the Wild 2 совершенно нетронутым, нажмите кнопку «Назад» прямо сейчас! Все, что находится за пределами этой статьи, может раскрыть детали потенциального сиквела с открытым миром, и мы не хотим отнимать у вас этот опыт.

Вот ваш шанс сбежать и спасти себя от спойлеров ниже.

Те из вас, кто еще здесь, что ж, у нас нет меча, чтобы дать вам, но мы можем наградить вас некоторыми небольшими, потенциально интересными подробностями из Breath of the Wild 2. Однако помните, что нам еще долго задолго до выхода игры, так что вы можете не дойти до конца игры. Эти спойлеры.

С учетом сказанного, давайте перейдем к делу. Эммануэль из Lega Hyrule, итальянского сообщества поклонников Zelda, недавно имела возможность встретиться с одним из итальянских актеров озвучивания, работающих над Breath of the Wild 2, и он тоже вернулся.

Разговаривая с Пьетро Убальди, голос Дарока в оригинальная играВ продолжении актер показывает, что озвучивает «предка» Дэрроча, который кажется немного более серьезным, чем его возможный преемник. Эммануэль подтверждает, что этот дедушка не Дарония — Горон из окарина времени И пробуждающий ветер — Но Убальди не запомнил имя.

Немного грустно, что это не забавная отсылка к остальной части серии Zelda, но Эмануэле говорит, что этот предок Горона мог быть героем 10 000 лет назад, первоначальным пилотом божественного зверя Родании.

участие в Нинтендо Лайв трудоустройство

В коротком интервью Убальди подтвердил, что он также озвучивает Дарка во второй части. Но, если помните, Дарок находится в загробном мире во время событий той же глуши. Итак, что здесь происходит? Посетит ли Линк загробную жизнь? Воспоминания о прошлом? Будут ли путешествия во времени? Еще немного защиты Daroc, готовы к работе? А предки других героев?

Что бы это ни значило, фанаты дико размышляют о том, что это может означать. Перезагрузить, в том числе мистификации хронологии. Люди выросли Ссылка на прошлое Сравнения тоже. Итак, будет ли Breath of the Wild 2 на ALTTP так же, как Breath of the Wild? легенда о зельде? По крайней мере, мы можем отметить, что дубляж ведется в некоторых частях мира.

Если у вас хватило смелости посмотреть интервью и попасть сюда — поздравляем! Будьте внимательны к другим, но расскажите нам, что вы думаете о теориях или об этом интервью в комментариях!