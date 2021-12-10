«Уравнение безопасности» России может повысить глобальную стабильность — Генеральный штаб — Армия и оборона

Москва, 9 декабря. / ТАСС /. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что «недавно предложенное Россией уравнение безопасности» способно стать эффективным механизмом контроля над вооружениями для поддержания стратегической стабильности.

«В наши дни требуется новый подход к разработке механизмов контроля над вооружениями. Россия предложила новое уравнение безопасности, которое включает все виды наступательных и оборонительных вооружений, влияющих на стратегическую стабильность, а также новые области конфронтации, такие как киберпространство, космическое пространство. и искусственный интеллект «.

Он подчеркнул, что ухудшение системы контроля над вооружениями отрицательно сказалось на глобальной ситуации в области безопасности.

«Анализ показал, что стремление США избавиться от ограничений на разработку вооружений является первопричиной краха ДРСМД и Договора по открытому небу. Развертывание ракет средней и малой дальности в Европе и Азии — Тихоокеанский регион представляет собой серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности. По этой причине наше предложение о прекращении взаимного факультативного развертывания таких ракет остается в силе ».

Еще одной нерешенной проблемой он назвал расширение военного противостояния с включением космического пространства.

«Вашингтон не готов взять на себя международные обязательства по предотвращению гонки вооружений в космосе. В течение нескольких лет Россия призывала космические державы заключить договор о предотвращении размещения оружия в космосе. Проект такого договора предусматривал он был представлен в ООН, но Соединенные Штаты и их союзники возражают. Американская сторона прямо заявляет, что не желает брать на себя никаких обязательств в отношении космического пространства », — сказал Герасимов.