Ураганы и Посейдон наблюдают за русскими кораблями вблизи Великобритании

В последнее время самолеты Королевских ВВС привлекались к наблюдению за российскими военными кораблями вблизи британских вод. Об этом сообщает пресс-служба Королевских ВВС Великобритании.

Самолеты, в том числе Typhoon и P-8A Poseidon из RAF Lossiemouth, работают совместно с эсминцем Type 45 Royal Navy, HMS Defender.

Русские корабли на вахте состояли из фрегата типа «Григорович» и двух корветов типа «Стерегущий II».

объясняет пресс-релизИ «Воздушный компонент миссии контролировался 19-й эскадрильей Королевских ВВС Buller в рамках их постоянной круглосуточной миссии по управлению системой воздушного наблюдения и управления Великобритании». Эта система отвечает за тактическое управление самолетом.

На начальном этапе в расположение российского фрегата «Адмирал Григорович» были перенаправлены два вооруженных самолета «Тайфун», проводившие учения по воздушному перехвату над Северным морем. Это позволило совершить облет, что продемонстрировало сильную реакцию Великобритании на присутствие ВМФ России.

Командир звена Грэм Кроу, командир 19-й эскадрильи, говорится в пресс-релизеИ «Миссия стала наглядной демонстрацией эффективного и гибкого использования авиации, плавно перейдя от сложной учебной миссии к столкновению с российским флотом в нескольких сотнях миль за очень короткий период времени».

Кроме того, P-8A Poseidon из CXX-эскадрильи RAF Lossiemouth заметил российские корабли с воздуха.

Оснащенный датчиками для обнаружения надводных кораблей и подводных лодок, «Посейдон» создает исчерпывающую картину действий над и под водой и передает эту информацию союзным командирам и подразделениям.

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