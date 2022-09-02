Ураган Дэниел стал первым атлантическим ураганом сезона

Он она взял до сентябряно Атлантика пережила свой первый ураган в сезоне 2022 года: ураган Даниэль.

Ураган Даниэль теперь является штормом категории 1, циркулирующим в Северной Атлантике. Расчетная пиковая скорость ветра в центре шторма составляет 75 миль в час с более сильными порывами.

Шторм расположен севернее, в районе с более теплой, чем обычно, водой, но не представляет угрозы для Земли. Его ближайшая контрольная точка находится примерно в 885 милях к западу от Азорских островов.

По прогнозам, в выходные дни он продолжит усиливаться и к утру воскресенья достигнет максимальной скорости около 100 миль в час, когда он будет дрейфовать на северо-восток, что сделает ураган Даниэль штормом категории 2. В конечном итоге он войдет в холодную воду и ослабнет в начале следующей недели.

Прогнозы путей урагана Дэниел.

(погода FOX)

А Эрл? Тропическую турбулентность, приближающуюся к Карибскому морю, можно назвать штормом.

«Эрл» не сильно отстал?

Даниэлла — одно из трех тропических заболеваний. Центр прогнозирования FOX Следите за потенциальным развитием в Атлантическом бассейне в течение следующих нескольких дней.

Следующая система в Атлантике превратится в тропический шторм со скоростью ветра не менее 40 миль в час. Получите имя Эрл.

Национальный центр ураганов заявил в четверг утром, что тропическая турбулентность в середине Атлантического океана по-прежнему имеет 50-процентную вероятность развития в течение следующих двух дней и 70-процентную вероятность перерасти в тропический циклон в течение следующих пяти дней.

Регулирование было медленным из-за сочетания враждебных ветров на верхних уровнях и сухого воздуха.

«К востоку от Малых Антильских островов группа гроз становится немного более организованной ниже этой области низкого давления», — метеоролог FOX. Майкл Эстим Он сказал. Эта область развития увеличилась в течение следующих пяти дней.

Тропическая турбулентность отслеживается по мере того, как она отслеживается в тропической центральной части Атлантики в течение следующих пяти дней.

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Проблемный рядом с Африкой

В Атлантике все еще есть третий регион, за которым синоптики будут внимательно следить.

По словам специалиста по циклонам FOX Weather, одно из возмущений произошло у берегов Африки, и NHC дал ему низкую вероятность развития. Брайан Норкросс.

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«Похоже, это большая система, поэтому она будет отталкивать сухой воздух», — сказал Норкросс. «Очевидно, у нас будет много времени, чтобы наблюдать за этим разрушением».

Но Национальный центр ураганов снизил вероятность развития беспорядка с 40% до 20%, обновив информацию в пятницу утром.

Второе тропическое возмущение отслеживается, поскольку оно проходит через восточную и центральную части Атлантического океана в течение следующих пяти дней.

(погода FOX)

Тропический шторм Хавьер бушует в Тихом океане

Восточная часть Тихого океана снова гудит от тропической активности после нескольких недель перерыва, вызванного тропическим штормом Хавьер.

Тропический шторм Хавьер

(погода FOX)

Хавьер находился примерно в 235 милях к югу от Кабо-Сан-Лукас, Мексика, рано утром в пятницу при устойчивом ветре со скоростью 45 миль в час.

Ожидается, что тропический шторм немного усилится, но останется тропическим штормом, поскольку в конечном итоге он изгибается на запад и выходит в открытый Тихий океан.

Тропический шторм Хавьер

(погода FOX)

Хотя ожидается, что шторм не приблизится к суше, вдоль центральной и южной части полуострова Нижняя Калифорния вероятны опасные для жизни волны и отбойные течения. В этом районе может выпасть 1-2 дюйма дождя, в отдельных количествах до 4 дюймов.