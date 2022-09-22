Ураган «Фиона» достигает 4-й категории по мере продвижения на север, оставляя пострадавшие от стихийных бедствий районы медленно восстанавливаться.

Вода является главной проблемой для таких жителей, как Карлос Вега, чей родной город Кайя в горах восточно-центральной части Пуэрто-Рико пострадал не только от отключения коммунальных услуг, но и от частичного обрушения дорог — в результате сильного наводнения и более двух футов дождя. . Части Пуэрто-Рико подверглись бомбардировке.

«(Быть без) электричества… Мы можем справиться с этим, и мы можем справиться с этим. Самая большая проблема — это наша вода. Мы не можем жить без воды», — сказала Вега CNN во вторник.

Официальные лица заявили, что во вторник Фиона также обрушилась на некоторые районы островов Теркс и Кайкос из-за скорости ветра до 125 миль в час. По его словам, это оставило без электричества многие районы, в том числе Гранд-Терк, Южный Кайкос, Солт-Кей, Норт-Кайкос и Сентрал-Кайкос. Аня Уильямс, исполняющая обязанности губернатора островов. Власти успели начать посещать многие острова и начинать ремонт.

По состоянию на вечер среды в Терксе и Кайкосе не было зарегистрировано ни одной смерти, сообщила Уильямс в обновлении.

Наводнение в Фионе, в частности, нанесло серьезный ущерб инфраструктуре в Пуэрто-Рико, а затем в Доминиканской Республике, которую шторм пересек в понедельник. По словам генерал-майора Хуана Мендеса Гарсии, директора оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, более миллиона потребителей коммунальных услуг в Доминиканской Республике не имели водоснабжения по состоянию на утро среды, а более 349 000 потребителей остались без электричества.

Между тем, по словам метеоролога CNN Роба Шеклфорда, в некоторых частях Пуэрто-Рико, где сотни тысяч людей остались без электричества, индексы тепла — то, на что похож воздух, когда сочетаются температура и влажность — достигли в среду от 105 до 109 градусов.

Выход на сушу в Пуэрто-Рико в воскресенье произошел спустя почти пять лет. Ураган Мария Разрушил остров, оставив тысячи погибших и отключив электричество и водоснабжение для более чем миллиона человек на Что станет с месяцами

Шторм давит на север и может угрожать Бермудским островам и Атлантической Канаде.

Фиона, сменившая свою должность на островах Теркс и Кайкос в качестве Класс 3 сильный шторм для Класс 4 — Ветер со скоростью не менее 130 миль в час — раннее утро среды над Атлантикой.

К 8 часам вечера по восточному поясному времени в среду его эпицентр находился примерно в 605 милях к юго-западу от Бермудских островов, направляясь на север при устойчивых ветрах со скоростью 130 миль в час, Национальный центр ураганов в Майами. Он сказал

Ожидается, что Фиона усилится в среду вечером и приблизится к Бермудским островам поздно вечером в четверг, что, согласно прогнозу погоды, вероятно, будет штормом категории 4. Он сказал

«Ожидается, что Фиона будет ураганной силой до субботы», — сообщили в Центре ураганов.

В настоящее время ожидается, что сильный центр Фионы пройдет к западу от Бермудских островов, избавив территорию британского острова от его сильнейших ветров. Но ожидается, что устойчивые тропические штормовые ветры со скоростью от 39 до 73 миль в час достигнут Бермудских островов в конце четверга или в начале пятницы. Он сказал

из-за бури. Департамент также разрешил членам семей государственных служащих США покинуть остров в ожидании шторма. Государственный департамент США выдано предупреждение о поездке Во вторник он призвал граждан США пересмотреть поездку на Бермудские острова.из-за бури.Департамент также разрешил членам семей государственных служащих США покинуть остров в ожидании шторма.

Метеоролог CNN Чад Майерс заявил в среду, что хотя шторм, как ожидается, не будет проходить вблизи восточного побережья Соединенных Штатов, в выходные он может вызвать там наземные волны высотой от 8 до 10 футов.

«Это не лучшие выходные, чтобы пойти на пляж и залезть в воду — пора держаться подальше от воды», — сказал Майерс о Восточном побережье.

Фиона может повлиять В конце пятницы и субботы в некоторых частях атлантической Канады обрушится сильный ураган, который может обрушиться на регион с сильными ветрами, штормами и проливными дождями. Ожидается, что сильные штормы поднимут уровень воды вдоль побережья Бермудских островов с конца четверга.

«У побережья нагон будет сопровождаться большими и разрушительными волнами», — сообщили в центре урагана.

Шторм усилился за последние несколько дней — я сделал земельные участки в Пуэрто-Рико и Доминиканская Респблика как ураган категории 1, прежде чем поразить обе внешние полосы, когда он двигался над водой и к островам Теркс и Кайкос как шторм категории 2 и 3.

«Мы больше не можем этого терпеть».

Многие в Доминиканской Республике и Пуэрто-Рико все еще борются с последствиями Фионы и, вероятно, столкнутся с затяжным процессом оказания помощи и восстановления.

В Низао, маленьком городке на юге Доминиканской Республики, женщина со слезами на глазах рассказала Noticias SIN, филиалу CNN, что ветры разрушили ее дом.

«Слава Богу, с моими девочками все в порядке. Я смогла их чем-то накрыть и не дать им пользоваться стиральной машиной», — сказала она Noticias SIN на этой неделе.

Другая женщина в Низау, которая убирала грязь со своей собственности, рассказала Noticias SIN, что она разочарована тем, что наводнения часто наносят ущерб этому району. Она сказала, что оставила все свои вещи на этой неделе, когда хлынули паводковые воды.

«Мы больше не можем этого терпеть, — сказала Noticias SIN вторая женщина. — Каждый год мы теряем нашу кровать, нашу одежду, нашу еду, все».

По словам Гарсии, директора Центра операций по чрезвычайным ситуациям страны, более 610 домов в Доминиканской Республике были разрушены, а помощь некоторым общинам была прекращена из-за урагана.

Губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси Он сказал В среду в Твиттере федеральное правительство согласилось на просьбу объявить о крупном бедствии на острове, обеспечив дополнительную помощь со стороны Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Хотя президент США Джо Байден Договорились объявить чрезвычайное положение в воскресенье объявление крупного бедствия предоставит дополнительные ресурсы — в основном индивидуальную помощь в виде финансирования жилья и других нужд, а также общую помощь для обеспечения постоянной реконструкции поврежденной инфраструктуры.

Реставрационные бригады столкнулись с трудностями

Губернатор ожидал, что «значительная часть населения» вернется к власти поздно вечером в среду, за исключением южного региона острова, который пострадал больше всего, сказал он во вторник.

Но ремонтные бригады столкнулись с трудностями: по словам Хосе Колона, исполнительного директора Управления электроэнергетики Пуэрто-Рико, несколько линий, которые, как считалось, были отремонтированы, были временно отключены из-за различных проблем с оборудованием.

Представитель поставщика энергии LUMA Energy заявил в среду, что бригады также могут столкнуться с проблемами, которые требуют паузы в работе, чтобы не нагружать уже отключенную сеть.

Он сказал, что Пьерлуизи совершит воздушную прогулку по острову с Крессвеллом, директором Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Кресвелл прибыл Вторник Для определения необходимой дополнительной федеральной помощи, и в тот же день ущерб был рассмотрен вместе с губернатором города Патильяс.

«Население там… (было) сильно повреждено дорогами, мосты были повреждены. Улицы были затоплены, и… другие части сообщества были недоступны», — сказал Крессуэлл на пресс-конференции в среду. .

«Но я также видела устойчивость Пуэрто-Рико», — сказала она. «Я встретил женщину по имени Анна, которая открыла свой дом на собственной подъездной дорожке, чтобы помочь создать путь для сообщества. Когда мост был смыт, ее дом стал тем путем, чтобы помочь обеспечить еду и воду для остальной части ее сообщества. ».

Шторм нанес сокрушительный удар по Пуэрто-Рико, который все еще восстанавливался в некоторых районах, когда ураган «Мария» пронесся по острову в 2017 году, нанеся значительный ущерб инфраструктуре и разрушив дома.

Пьерлуизи заявил во вторник, что ущерб, нанесенный Фионой, был «разрушительным» и «катастрофическим» в центре острова, а также в южных и юго-восточных районах.

По словам министра жилищного строительства Пуэрто-Рико Уильяма Родригеса, в среду более 800 человек были размещены в десятках приютов по всему острову.