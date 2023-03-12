Ураган Фредди: ветер и дождь обрушиваются на Мозамбик, когда приближается шторм

- Пумза Вихлани
- BBC News, Йоханнесбург
Дождь, сильный ветер и наводнения обрушиваются на Мозамбик, поскольку циклон Фредди обрушивается на сушу во второй раз за месяц.
За последние четыре недели в южноафриканской стране выпало больше года дождей.
Фредди может стать самым продолжительным из когда-либо зарегистрированных штормов, сформировавшихся на северо-западе Австралии 34 дня назад.
Сообщается, что один человек погиб, в результате чего число погибших достигло не менее 28 человек с тех пор, как шторм впервые обрушился на сушу.
Тайфун во второй раз обрушился на берег недалеко от восточного порта Килимани около 22:00 (20:00 по Гринвичу) в субботу.
Людей призвали переселяться во временные убежища, включая школы, церкви и склады.
По данным местных агентств по ликвидации последствий стихийных бедствий, на этот раз более полумиллиона человек могут столкнуться с гуманитарным кризисом.
Информационное агентство Reuters со ссылкой на государственный телеканал TVM сообщило, что из-за сильного ветра в результате обрушения дома погиб человек.
По сообщению TVM, в качестве меры предосторожности электроэнергетическая компания отключила электричество, и все полеты были приостановлены.
Сообщается, что ураган остановился дальше от берега и, как полагают, скоро приземлится.
«Я вижу некоторые дома с сорванными крышами, выбитыми окнами и затопленными улицами. Это действительно страшно», — сказала агентству Рейтер благотворительница Фания Масенго из прибрежного города Келимани в провинции Замбезия.
Эксперты говорят, что изменение климата делает тропические штормы по всему миру более влажными, ветреными и интенсивными.
Фредди уже побил рекорды по силе, которую он накопил на трассе протяженностью 8000 км (5000 миль), которую он прошел через Индийский океан на северо-запад Австралии.
По оценкам национального агентства Мозамбика по борьбе со стихийными бедствиями, с момента первого урагана в прошлом месяце пострадало более 1,5 миллиона человек, при этом более 8000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
В этом районе проводится гуманитарная операция, но есть опасения, что усилия по оказанию помощи могут быть сорваны новым ливнем из-за возвращения Фредди.
Соседняя Малави, где органы здравоохранения борются со вспышкой холеры, также может пострадать.
Эксперты по погоде ожидают, что циклон принесет разрушительные ветры и проливные дожди на большие территории, включая северо-восток Зимбабве, а также юго-восток Замбии.
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