Ураган Ян обрушился на Южную Каролину

Видео вверху: домовладелец в Норт-Миртл-Бич пробирается через затопленный дом, спасатели ищут выживших среди обломков домов во Флориде, затопленных ураганом Ян, в то время как власти Южной Каролины ждут рассвета, чтобы оценить ущерб от второго удара урагана как остатки одного из самых сильных и самых дорогих. Катастрофы, которые когда-либо обрушивались на Соединенные Штаты, продолжали обрушиваться на север, мощный шторм, наводивший ужас на миллионы людей большую часть недели, обрушивался на западную часть Кубы, а затем пронесся по Флориде от теплых вод Мексиканского залива до Атлантики, где он набрался достаточной силы. . начать последнюю атаку на Южную Каролину. С тех пор он превратился в все еще опасный посттропический циклон, который ночью пересекал Северную Каролину в направлении Вирджинии, принося проливные дожди в среднеатлантические штаты. По меньшей мере 30 человек были подтверждены погибшими, 27 из них во Флориде в основном утонули, а остальные — в результате трагического шторма. Власти заявили, что пожилая пара умерла после того, как их кислородные аппараты остановились, когда отключилось электричество. Между тем в пятницу ошеломленные жители погрузились в воду по колено, спасая все, что могли, из своих затопленных домов и грузя их на лодки и лодки. «Я хочу сидеть в углу и плакать», — сказала Стиви Скудери, проходя мимо своей практически разрушенной квартиры в Форт-Майерсе, грязь на кухне прилипла к ее пурпурным сандалиям. Джорджтаун, небольшой поселок вдоль залива Винья в 60 милях (95 км) к северу от исторического Чарльстона. Шторм захлестнул части четырех пирсов вдоль побережья, в том числе два, связанных с популярным туристическим городом Миртл-Бич, и в пятницу штормовой ветер был намного слабее, чем во время приземления Яна на побережье Флоридского залива в начале недели. Власти и волонтеры все еще оценивали ущерб, пока потрясенные жители пытались понять, что они только что испытали. 25-летний Энтони Ривера сказал, что ему пришлось пролезть через окно своего первого дома. этаже во время шторма, чтобы отвезти его бабушку и подругу на второй этаж Когда они пытались спастись от поднимающейся воды, шторм унес лодку рядом с его квартирой, и он сказал: «Это самая ужасная вещь в мире, потому что я не могу остановить ни одну лодку». «Я не Супермен». Долгое время продолжали появляться новые проблемы. 14-мильный (22-километровый) участок межштатной автомагистрали 75 был закрыт поздно вечером в пятницу в обоих направлениях в районе Порт-Шарлотт из-за огромного количества воды, набухшей в реке Миака. Власти предупредили, что, как только экипажи тщательно изучат ущерб, он, вероятно, возрастет намного выше. Кевин Гатри, директор Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, сказал, что пятничные обыски были направлены на аварийно-спасательные работы и первоначальные оценки. Описывая один затопленный дом в качестве примера: «Вода была прямо над поверхностью, верно, но у нас плавал в ней пловец-спасатель Береговой охраны, и он мог определить, что это похоже на человеческие останки. Мы точно не знаем, сколько там было «Среди погибших есть 68-летняя женщина, которая волной прокатилась по океану, и 67-летний мужчина, который упал в паводок в своем доме, ожидая спасения. , и власти также заявили, что 22-летняя женщина погибла в результате опрокидывания внедорожника.71-летний мужчина упал с крыши дома во время установки дождевых ставней.Еще три человека погибли на Кубе ранее на этой неделе.Компания , которая регулярно публикует быстрые оценки стихийных бедствий. Если эти цифры подтвердятся, это сделает Ян как минимум четвертым по величине ураганом в истории США ВИДЕО: Домашняя камера Nest показывает наводнение под домом в Южной Каролине В пригороде Сарасоты, Норт-Пойнт, Флорида , жители подрайона Country Club Ridge в пятницу пробирались по заболоченным улицам. Каноэ и еще одна небольшая лодка формально буксируются по щиколотку в воде. Это Божья работа, понимаете? Он сказал: «Я имею в виду, что все, что вы можете сделать, это молиться и надеяться на лучший день завтра».

Видео выше: домовладелец в Норт-Миртл-Бич заходит в свой затопленный дом. Спасатели искали выживших среди обломков домов во Флориде, затопленных ураганом «Иан», в то время как власти Южной Каролины ждали рассвета, чтобы оценить ущерб от второго удара урагана, поскольку остатки одного из самых мощных и дорогостоящих бедствий, когда-либо обрушившихся на Соединенные Штаты, задерживаются. . . Мощный шторм пугал миллионы людей большую часть дней недели, обрушившись на западную часть Кубы, а затем охватив Флориду от теплых вод Мексиканского залива до Атлантики, где он набрался достаточно сил для последней атаки на Южную Каролину. С тех пор он превратился во все еще опасный посттропический циклон, который ночью пересекал Северную Каролину в направлении Вирджинии, вызывая проливные дожди в среднеатлантических штатах. Подтверждена гибель не менее 30 человек. В том числе 27 человек во Флориде Большинство из них тонут, но есть и трагические последствия шторма. Власти заявили, что пожилая пара умерла после того, как их кислородные аппараты остановились, когда отключилось электричество. Между тем в пятницу ошеломленные жители погрузились в воду по колено, спасая все, что могли, из своих затопленных домов и грузя их на лодки и лодки. «Я хочу сидеть в углу и плакать», — сказала Стиви Скудери после того, как обыскала свою практически разрушенную квартиру в Форт-Майерсе, грязь на кухне прилипла к ее пурпурным сандалиям. Видео ниже: рыбацкий пирс, смытый ураганом «Иан» в Черри-Гроув, Южная Каролина. В Южной Каролине Ian Center высадился на берег недалеко от Джорджтауна, небольшого поселка вдоль залива Винья, в 60 милях (95 км) к северу от исторического Чарльстона. Шторм смыл части четырех пирсов вдоль побережья, в том числе два, связанных с популярным туристическим городком Миртл-Бич. READ Военный корабль США пересекает Тайваньский пролив после китайских наступательных учений Штормовой ветер в пятницу был намного слабее, чем во время приземления Яна на побережье Мексиканского залива во Флориде в начале недели. Власти и волонтеры все еще оценивали ущерб, пока потрясенные жители пытались понять, что они только что пережили. 25-летний Энтони Ривера сказал, что во время шторма ему пришлось пролезть через окно своей квартиры на первом этаже, чтобы поднять бабушку и девушку на второй этаж. Когда они спешили спастись от поднимающейся воды, буря накрыла лодку рядом с его квартирой. «Это самая страшная вещь в мире, — сказал он, — потому что я не могу остановить ни одну лодку». «Я не Супермен». Хотя Йен уже давно перерос Флориду, новые проблемы продолжали возникать. 14 миль (22 километра) главной межштатной автомагистрали 75 были закрыты поздно вечером в пятницу в обоих направлениях в районе Порт-Шарлотт из-за огромного количества воды, набухшей в реке Мякка. Официальное число погибших росло в течение дня в пятницу, и власти предупредили, что оно, вероятно, возрастет намного больше, как только экипажи всесторонне изучат ущерб. Кевин Гатри, директор Департамента по чрезвычайным ситуациям Флориды, сказал, что пятничные обыски были направлены на аварийно-спасательные работы и первоначальные оценки. В качестве примера он описал один затопленный дом. «Вода была прямо над поверхностью, верно, но в ней плавал пловец-спасатель береговой охраны, и он смог опознать то, что оказалось человеческими останками. Мы точно не знаем, сколько их», — сказал Гатри. ВИДЕО: Губернатор Флориды сообщает об ущербе, нанесенном Яну Среди погибших были 68-летняя женщина, которую волна захлестнула океан, и 67-летний мужчина, который упал в поднимающуюся воду внутри своего дома в ожидании спасения. READ В Саскатуне лось на Земле вернулся в дикую природу Власти также сообщили, что 22-летняя женщина погибла после того, как квадроцикл вылетел из дорожной прачечной, а 71-летний мужчина смертельно упал с крыши, устанавливая ставни от дождя. Еще три человека были убиты на Кубе в начале недели. Видео: репортер WISH рассказывает об экономии воды Видео: камера Nest Home показывает наводнение под домом в Южной Каролине В пригороде Сарасоты в Норт-Пойнте, штат Флорида, жители района Country Club Ridge в пятницу боролись с затопленными улицами. Джон Шихел тащил формальную лодку и еще одну маленькую лодку по лодыжке в воде. «Это не так уж сильно мы чувствуем. Это Божья работа, понимаете?», — сказал он. «Я имею в виду, что все, что вы можете сделать, это молиться и надеяться на лучший день завтра». Видео ниже: ураган Ян вызвал наводнение в Чарльстоне, Южная Каролина.