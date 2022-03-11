Ура! У Universal Studios Hollywood появится собственный Super Nintendo World

Эй, Nintendo, мы не можем поверить, что когда-либо допрашивали тебя. Мы думали, вы пропустите еще одно 10 марта без суеты или, что еще хуже, как Активно удаляем вещи про Марио из нашей жизни — Но ты доказал, что мы все неправы!

Сегодня, в этот день Марио, у нас есть новое захватывающее объявление: Super Nintendo World, после своего успеха в Universal Studios Japan, также приходит в США.

#SuperNintendoWorld Он откроется в 2023 году в Universal Studios Hollywood! Повышайте уровень с эксклюзивными товарами в магазине Feature Presentation Store, который скоро откроется. pic.twitter.com/4qh0bDACGN— Юниверсал Студиос Голливуд (UniStudios) 10 марта 2022 г.

И… это все, что мы знаем! Будет ли это похоже на японское, в котором основное внимание уделяется общему виду Super Mario с одной или двумя поездками и кафе, или это будут большие американские горки? В основном нет. Но тебе не нравится кататься на ракете из Супер Марио Саншайн? или небольшая корзина от осел конг? или буквально любой из файлов Марио Карт 8 треки? Давай!!

Глава отдела управления портфелем Nintendo для третьих лиц Джон Вигуччи опубликовал фотографию парка в действии:

вы можете Узнайте все о японской игре Super Nintendo World, нажав здесьТогда скажите нам, какие биты вы хотели бы видеть в версии для США! Это еда? товар? приятная лягушачья жизнь? Это лягушка, не так ли? Он сказал нам, что это жаба.