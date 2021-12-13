Урбан Мейер жалуется на утечки после потери Jaguar

Карьера Урбана Мейера на посту главного тренера НФЛ превратилась в старый анекдот про российскую историю: «А потом дела пошли еще хуже».

На неделе, которая началась с того, что Майер уже занял, вероятно, самое популярное место в НФЛ, «Джексонвилл Ягуарс» отреагировала на смущение в середине недели за пределами поля еще одним смущением на поле, на этот раз заключительным поражением от Tennessee Titans со счетом 20: 0.

Титанам, возможно, все еще не хватает их самого важного оружия в Дереке Генри и Эй Джей Брауне, но именно Ягуары, казалось, полностью потерялись в атаке.

Первый в общем зачете драфта и франчайзи Тревор Лоуренс совершил четыре перехвата, в результате чего его общее количество в НФЛ составило 14 пиков всего за девять приземлений. Команда только восемь раз промчалась на 8 ярдов, поскольку Майер продолжал избегать забегающего Джеймса Робинсона. Широкие приемники дали один очень неприятный момент, поэтому ведущий приемник франшизы призвал провести их обучение в Твиттере:

Возможно, это был не тот ответ, которого хотели Jaguar после того, как отчет NFL Network о лидерстве Майера поднял вопросы о жизнеспособности NFL.

Урбан Мейер жалуется на утечки

В данном случае это был Мейер. Об этом сообщает Том Пеллизеро из сети NFL. Враждать с Марвином Джонсом, одним из опытных получателей — а не игроком, который известен своей откровенностью — и принижать его помощников тренера на встрече, называя их проигравшими и заставляя их защищать свои резюме, — это странный ход, когда вы тот, кто ставит. их вниз. Рабочая бригада.

Все это рисовало картину тренера над его головой, и послеигровое рукопожатие Мейера с Майком Фрабелем, бывшим помощником его команды штата Огайо, показало, что у него не лучшее время:

Веселье продолжилось, когда Майер обсудил на прошлой неделе с журналистами. По словам Альберта Брера из MMQB, Майер горько жаловался на утечки информации в своей организации и пообещал уволить любого, кто окажется источником информации в прессе. он тоже Он отрицал, что называет своих помощников неудачниками Он сказал, что Джонс не покинул тренировочную площадку Jaguars в отчаянии.

История продолжается

В отчете Пеллисеро частая жалоба на Мейера заключается в том, что тренер обвинял игроков и тренеров в борьбе Ягуаров, и в воскресенье это не изменилось:

Хорошая новость для фанатов Jaguars заключается в том, что их команда, по крайней мере, находится в очереди на попадание в тройку лучших после этого поражения. Посмотрим, решит ли Мейер, как его использовать.