Ракета тяжелого класса «Анкара-А5» была запущена в понедельник, 27 декабря, с космодрома Плечецк на северо-западе Архангельской области России. Ракета испытывала новую верхнюю ступень ракеты под названием Percy Booster. Государственному информационному агентству ТАС

«Можно с уверенностью сказать, что в следующие 24 часа он упадет, но никто не может сказать, где, потому что за считанные часы он совершит множество революций по всему миру», — сказал Хольгер Крак, глава космического агентства Европейского космического агентства, Debris Офис, сообщил CNN.

Большая часть космического мусора сгорает при повторном входе в атмосферу Земли, но большие площади могут быть повреждены, если он приземлится в тех областях, где он находится.

Российская ракета двигалась со скоростью 7,5 километров в секунду (4,7 мили в секунду), а ее широта входа в атмосферу будет между 63 градусами к северу и югу от экватора, сказал Крэк.

Уровень риска Хотя маловероятно, что это может навредить кому-либо, «риск реален, и его нельзя игнорировать», — сказал он. В мае 2021 года НАСА Сатиризованный Китай За несоблюдение «стандартов ответственности» после того, как обломки неконтролируемой ракеты, использованной для запуска космической станции Китая, затонули в Индийском океане. По словам Крэка, по сравнению с примерно 20 тоннами китайской ракеты Long March 5B площадь российской ракеты меньше китайских обломков и составляет около 4 тонн без топлива. Китайская ракета Long March — один из крупнейших объектов, упавших на Землю после падения с орбиты в 2018 году после крушения части китайской космической лаборатории в Тихом океане в 2018 году и еще одного повторного входа в атмосферу в 2020 году. 5б марта Ракета. По словам Джонатана Макдауэлла, 32-метровая (105-футовая) ракета-носитель Percy имеет длину около 10 метров (33 фута) по сравнению с китайской ракетой Long March 5B. Центр астрономии — Гарвард и Смитсоновский институт . Несмотря на небольшой вес, корабль имел около 16 тонн движителя. «Общая масса равна китайскому уровню, но большая его часть может быть жидкой и гореть в атмосфере, поэтому риск для земли значительно ниже. Я думаю», — сказал Макдауэлл в электронном письме. READ Китайская и российская армии объединяются, но аналитики говорят, что у обеих сторон разные мотивы Оригинальные мотивы Он добавил, что фаза российской ракеты не предназначена для повторного входа в атмосферу Земли. «Считалось, что она закончится на орбите, которой хватит на несколько тысяч лет. Ракета не перезапустилась. Китайская платформа была переработана по дизайну, и они намеренно оставили ее на низкой орбите». Он сказал, что ракетный уровень вернется в среду с 13:00 до 17:00. Российское космическое агентство Роскосмос сообщило CNN, что запуск был организован Министерством обороны России, которое не сразу ответило на запрос о комментарии. По словам Крэка, лучшая международная практика в конце срока службы отработанных частей ракет или космических кораблей — это сдержанное возвращение и падение на Землю в необитаемой области — обычно в самой дальней части Тихого океана, — сказал Крэк. Крэк добавил, что в среднем от 100 до 200 тонн космического мусора бесконтрольно повторно попадает в атмосферу Земли каждый год. Известно, что от космического мусора пострадал только один человек — женщина. Названа Лотти Уильямс в 1997 году в Техасе. . Она дожила до того, чтобы рассказать эту историю.

Кристин Фишер CNN внесла свой вклад в этот отчет.