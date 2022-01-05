Уровень неконтролируемой ракеты падает на Землю

«Можно с уверенностью сказать, что в следующие 24 часа он упадет, но никто не может сказать, где, потому что за считанные часы он совершит множество революций по всему миру», — сказал Хольгер Крак, глава космического агентства Европейского космического агентства, Debris Офис, сообщил CNN.
Большая часть космического мусора сгорает при повторном входе в атмосферу Земли, но большие площади могут быть повреждены, если он приземлится в тех областях, где он находится.
Российская ракета двигалась со скоростью 7,5 километров в секунду (4,7 мили в секунду), а ее широта входа в атмосферу будет между 63 градусами к северу и югу от экватора, сказал Крэк.
Уровень риска
Хотя маловероятно, что это может навредить кому-либо, «риск реален, и его нельзя игнорировать», — сказал он.
По словам Крэка, по сравнению с примерно 20 тоннами китайской ракеты Long March 5B площадь российской ракеты меньше китайских обломков и составляет около 4 тонн без топлива.
Китайская ракета Long March — один из крупнейших объектов, упавших на Землю после падения с орбиты в 2018 году после крушения части китайской космической лаборатории в Тихом океане в 2018 году и еще одного повторного входа в атмосферу в 2020 году. 5б марта Ракета.
«Общая масса равна китайскому уровню, но большая его часть может быть жидкой и гореть в атмосфере, поэтому риск для земли значительно ниже. Я думаю», — сказал Макдауэлл в электронном письме.
Оригинальные мотивы
Он добавил, что фаза российской ракеты не предназначена для повторного входа в атмосферу Земли.
«Считалось, что она закончится на орбите, которой хватит на несколько тысяч лет. Ракета не перезапустилась. Китайская платформа была переработана по дизайну, и они намеренно оставили ее на низкой орбите».
Он сказал, что ракетный уровень вернется в среду с 13:00 до 17:00.
Российское космическое агентство Роскосмос сообщило CNN, что запуск был организован Министерством обороны России, которое не сразу ответило на запрос о комментарии.
По словам Крэка, лучшая международная практика в конце срока службы отработанных частей ракет или космических кораблей — это сдержанное возвращение и падение на Землю в необитаемой области — обычно в самой дальней части Тихого океана, — сказал Крэк.
Кристин Фишер CNN внесла свой вклад в этот отчет.
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