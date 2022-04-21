Уроженец России Петр Кочетков стал последним вратарем, пополнившим состав Каниса.

РАЛЛИ, Северная Каролина (WNCN) – Голкипер «Каролины Харрикейнз» Петр Кочиков пробыл в команде всего несколько дней. Родившийся в России, Кочетков плохо говорит по-английски, и ему приходилось полагаться на соотечественника Андрея Свечникова в общении с тренерами и товарищами по команде.

Тренер «Харрикейнз» Род Бренде Амур сказал, что легче донести свою точку зрения до не говорящего по-английски вратаря, чем до нападающего.

«Хватит заниматься хакерством», — сказал Брингмор с паузой, вызвав смех журналистов, собравшихся после катания на сноуборде в среду утром в Каролине.

«К счастью, у нас есть Свеч для любых вещей, о которых нам нужно поговорить с ним», — сказал Бринд’Амур.

Но со способностями Кочеткова не шутят. 22-летний голкипер установил рекорд 13-1-1 в составе «Чикаго Вулвз» в МХЛ.

«Динамичный, большой парень, покрывающий много ворот и хорошие руки, он выглядел очень хорошо», — сказал Пол Шонефельдер, тренер вратарей «Харрикейнз», когда его спросили о последнем вратаре Канса.

«Он вспыльчивый, у него определенно есть страсть», — добавил Шонфельдер. «Просто поговорить с тренерами там (Чикаго) — любимец болельщиков среди его товарищей по команде и хороший парень в зале, но да, он играет со страстью, и мы надеемся увидеть это, когда он будет играть здесь».

Так когда он собирается играть с палкой? Каролина борется за победу в столичной лиге, но Анте Ранте понадобится перерыв перед плей-офф, поскольку вратарь Фредрик Андерсен выбыл из строя из-за травмы.

Когда Шонефельдера спросили, получит ли он шанс свернуться калачиком, Шонефельдер ответил: «Я так думаю». «Мы используем это в каждой игре, и мы посмотрим, как все пойдет завтра (четверг против Виннипега), это то, о чем мы беспокоимся, и после этого мы посмотрим, где мы можем это связать».

«Вратарь будущего» — фраза, которую часто спрашивают, когда молодой интернет-зависимый рано добивается успеха. Но в случае с Кочиковым «Харрикейнз» считают, что этот ярлык уместен.

«Да, мы на это надеемся», — сказал Шёнефельдер. «Он выбран во втором раунде, и все, что он нам пока дал, было действительно хорошо. Я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее, вратарская игра трудна и требует времени. Но, на мой взгляд, он определенно кто-то». мы давно хотели».

Начало эпохи Кочеткова может наступить в эти выходные.