Россиянка Елена Рыбакина стала первой казахстанской чемпионкой Большого шлема после победы над Анасом Жабером и выиграла титул Уимблдона.

В первом за 60 лет финале женского одиночного разряда во Всеанглийском клубе между двумя финалистками турниров Большого шлема 23-летняя спортсменка вернулась из низшего пула и одержала победу со счетом 3-6 6-2 6-2.

Рыбакина своим потрясающим мячом и спокойным темпераментом показала, что она достойный большой герой, но попала в бурю не по своей вине.

Когда организаторы Уимблдона решили запретить участие российских и белорусских спортсменов после вторжения в Украину, отчасти это было сделано для того, чтобы избежать возможности огласки, если британские монархи в конечном итоге предложат трофей игроку из одной из этих двух стран.

Итак, более чем неудобно, герцогиня Кембриджская на самом деле подарила тарелку Venus Rosewater игроку, который родился, вырос и до сих пор живет в России, но четыре года назад по финансовым причинам переключился на представление Казахстана.

Российские СМИ отмечают успех Рыбакиной, и результат показывает сложность реализации такой политики в очень индивидуальном и глобальном виде спорта.

Джабер из Туниса пробилась в арабский теннис и надеялась стать первой африканкой, выигравшей титул в одиночном разряде на турнире Большого шлема в праздник Курбан-Байрам.

Онс Джабер хорошо начал, но не смог удержаться (Зак Гудвин/Пенсильвания)

Но ей не удалось сохранить отличное начало матча, и вместо этого более стабильная Рыбакина вернулась в матч, прежде чем выиграть свое первое матчевое очко, не слишком празднуя, чтобы предположить, что она только что сделала самый важный момент в игре. ее карьера.

На этой неделе Джабер быстро уклонилась от вопроса о политических потрясениях в Великобритании, разворачивающихся в нескольких милях отсюда, назвав себя «министром счастья».

Ей мешали нервы на Открытом чемпионате Франции, и она не смогла пройти первый круг после прибытия в качестве одного из фаворитов на титул, но Жабер, казалось, проводила время своей жизни на ранних стадиях центрального корта.

История продолжается

Она прыгала и прыгала на траву, издавая громкий крик, когда сломала Рыбакину в третьем иннинге.

Подача 23-летней спортсменки привела ее в финал, но Жабер сразу прошла квалификацию и без проблем справилась с устойчивым темпом ударов соперницы.

Джабер выиграла больше игр, чем любой другой игрок, с начала прошлого сезона, потратив время на то, чтобы превратиться в разнообразную игру, которая теперь является ее самой сильной стороной.

Самый сладкий пас слева в четвертом иннинге заставил толпу задохнуться, и она уверенно справилась с моментами давления, чтобы взять первый сет.

Одной из самых забавных вещей в финале было столкновение стилей, и в начале второго сета, когда Жабер была брошена в грязную подачу, сила Рыбакиной начала брать верх.

Елена Рыбакина одерживает победу (Зак Гудвин/Пенсильвания)

Она начала читать и преследовать падающие броски Габера, и после того, как тунисец не смог набрать ни одного из своих трех брейк-пойнтов в четвертом иннинге, Рыбакина снялась, сравняв счет головой.

Жабер нужно было набрать обороты в начале решающего сета, но Рыбакина не позволила ей, оставив третье семя кричать в своей штрафной от разочарования, поскольку тактика, сработавшая в первом сете, была встречена звездным откликом.

Толпа была сразу за Джабер, и ее момент, казалось, настал, когда она обыграла Рыбакину со счетом 0-40 в шестом матче, просто чтобы сбежать из Казахстана, и это должно было доказать ее последний шанс.