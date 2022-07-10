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Уроженка России Елена Рыбакина сохраняет спокойствие во время Уимблдонского шторма, чтобы выиграть титул

10 июля, 2022
Apollinariya Soloveva

Россиянка Елена Рыбакина стала первой казахстанской чемпионкой Большого шлема после победы над Анасом Жабером и выиграла титул Уимблдона.

В первом за 60 лет финале женского одиночного разряда во Всеанглийском клубе между двумя финалистками турниров Большого шлема 23-летняя спортсменка вернулась из низшего пула и одержала победу со счетом 3-6 6-2 6-2.

Рыбакина своим потрясающим мячом и спокойным темпераментом показала, что она достойный большой герой, но попала в бурю не по своей вине.

Когда организаторы Уимблдона решили запретить участие российских и белорусских спортсменов после вторжения в Украину, отчасти это было сделано для того, чтобы избежать возможности огласки, если британские монархи в конечном итоге предложат трофей игроку из одной из этих двух стран.

Итак, более чем неудобно, герцогиня Кембриджская на самом деле подарила тарелку Venus Rosewater игроку, который родился, вырос и до сих пор живет в России, но четыре года назад по финансовым причинам переключился на представление Казахстана.

Российские СМИ отмечают успех Рыбакиной, и результат показывает сложность реализации такой политики в очень индивидуальном и глобальном виде спорта.

Джабер из Туниса пробилась в арабский теннис и надеялась стать первой африканкой, выигравшей титул в одиночном разряде на турнире Большого шлема в праздник Курбан-Байрам.

Онс Джабер хорошо начал, но не смог удержаться (Зак Гудвин/Пенсильвания)

Но ей не удалось сохранить отличное начало матча, и вместо этого более стабильная Рыбакина вернулась в матч, прежде чем выиграть свое первое матчевое очко, не слишком празднуя, чтобы предположить, что она только что сделала самый важный момент в игре. ее карьера.

На этой неделе Джабер быстро уклонилась от вопроса о политических потрясениях в Великобритании, разворачивающихся в нескольких милях отсюда, назвав себя «министром счастья».

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Ей мешали нервы на Открытом чемпионате Франции, и она не смогла пройти первый круг после прибытия в качестве одного из фаворитов на титул, но Жабер, казалось, проводила время своей жизни на ранних стадиях центрального корта.

Она прыгала и прыгала на траву, издавая громкий крик, когда сломала Рыбакину в третьем иннинге.

Подача 23-летней спортсменки привела ее в финал, но Жабер сразу прошла квалификацию и без проблем справилась с устойчивым темпом ударов соперницы.

Джабер выиграла больше игр, чем любой другой игрок, с начала прошлого сезона, потратив время на то, чтобы превратиться в разнообразную игру, которая теперь является ее самой сильной стороной.

Самый сладкий пас слева в четвертом иннинге заставил толпу задохнуться, и она уверенно справилась с моментами давления, чтобы взять первый сет.

Одной из самых забавных вещей в финале было столкновение стилей, и в начале второго сета, когда Жабер была брошена в грязную подачу, сила Рыбакиной начала брать верх.

Елена Рыбакина забирает свою победу

Елена Рыбакина одерживает победу (Зак Гудвин/Пенсильвания)

Она начала читать и преследовать падающие броски Габера, и после того, как тунисец не смог набрать ни одного из своих трех брейк-пойнтов в четвертом иннинге, Рыбакина снялась, сравняв счет головой.

Жабер нужно было набрать обороты в начале решающего сета, но Рыбакина не позволила ей, оставив третье семя кричать в своей штрафной от разочарования, поскольку тактика, сработавшая в первом сете, была встречена звездным откликом.

Толпа была сразу за Джабер, и ее момент, казалось, настал, когда она обыграла Рыбакину со счетом 0-40 в шестом матче, просто чтобы сбежать из Казахстана, и это должно было доказать ее последний шанс.

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