Уроки дипломатии и устойчивость Международной космической станции — Harvard Gazette

Соён И обошла 36 000 участников и стала первой (и пока единственной) южнокорейской космонавткой, полетевшей в космос. В 2008 году она вместе с командой российских космонавтов отправилась в девятидневный полет на Международную космическую станцию ​​(МКС), где провела 18 экспериментов и медицинских тестов для Корейского института аэрокосмических исследований.

Йи, у которого есть докторская степень в области биосистем, недавно принял участие в Неделе космоса, мероприятии, организованном Космический консорциум Гарварда и Массачусетского технологического института Его основала Алисса Хаддаджи, преподаватель космического права, политики и этики. Мероприятие этого года посвящено устойчивости в космосе, в том числе обломкам миссии и национальной безопасности.

Йи рассказал The Gazette о том, что война в Украине может означать для американских и российских астронавтов на Международной космической станции. После интервью глава Роскосмоса объявил, что страна выходит из Международной космической станции из-за экономических санкций из-за войны, но не назвал дату действия. Интервью было отредактировано для ясности и длины.

Газета: Между Россией и Западом растет напряженность, особенно в отношении Международной космической станции. Какое значение имеет война на Украине для продолжения Международной космической станции?

ЮИ: Первая мысль, которая приходит мне в голову, это насколько сложные отношения на космической станции между российскими и американскими космонавтами, потому что они никуда не могут улететь. Может быть, у них нет твердого мнения о войне, а может быть, они тоже хотят избегать разговоров о ней, потому что они не те, кто может что-то контролировать или что-то изменить. Некоторые из них могут быть не согласны со своим правительством. Если бы я был русским космонавтом или американским космонавтом, я бы сделал все возможное, чтобы не испортить наши отношения как друга или «товарища» из-за этой неудобной ситуации.

Газета: Я был на Международной космической станции около девяти дней. Можете ли вы дать представление об отношениях между американскими и российскими космонавтами?

ЮИ: Все эти астронавты выбираются из своих стран после тщательного и честного рассмотрения. Они представители своих стран и не как политики, а как герои. Мы знаем, что вызывает дипломатические проблемы с серьезными последствиями, поэтому всегда делаем все возможное, чтобы между нами не возник конфликт. Мы можем ненавидеть страну, но мы знаем, что это не значит, что мы ненавидим каждого гражданина этой страны. Как астронавты, мы всегда делаем все возможное, чтобы различать эти две вещи. В этом суть сотрудничества на Международной космической станции.

Газета: Насколько важно быть первым и единственным космонавтом в Южной Корее, чтобы вдохновлять других корейцев, которые хотят отправиться в космос?

ЮИ: Когда я впервые приехал в США в качестве студента по обмену в 2003 году, это был огромный культурный шок. Многие мои друзья и коллеги, особенно в области STEM, были либо фанатами «Звездного пути», либо фанатами «Звездных войн». У меня не было ресурсов, чтобы думать о научной фантастике или STEM. Когда я приехал сюда, я немного завидовал, потому что многие мои друзья в Штатах в детстве мечтали о космосе, смотрели сумасшедшие фантастические фильмы и мечтали стать космонавтами. В детстве я даже не знал словарного запаса, приписываемого всему этому. Эти фильмы, а затем реальные астронавты и космическая деятельность работают вместе, чтобы вдохновлять детей. Я надеюсь, что смогу вдохновить их смотреть в ночное небо и мечтать о своем будущем в космосе.

Газета: Почему для вас так важно помочь взрастить следующее поколение женщин в областях STEM?

ЮИ: Когда я смотрел на Землю из космоса, я задавался вопросом: «Почему я родился в Корее?» Нет никакой конкретной причины, никаких конкретных усилий, которые я приложила, чтобы родить в этой стране и по этому графику. Я был первым ребенком в моей семье, который пошел в колледж на полную ставку, и пока я не попал на космическую станцию, я думал, что жизнь несправедлива, потому что некоторые дети живут лучше, чем я. Но как только я попал на Международную космическую станцию, я понял, что, возможно, мне кто-то завидует. Потому что мне повезло родиться в Корее. Я думаю, что очень важно думать о будущем нашего следующего поколения. Это в наших руках. Это наша ответственность. Для меня большая честь быть первым, но я не хочу быть последним.

Газета: Какие важные разговоры мы должны вести об устойчивости космоса?

ЮИ: ISS — это лучший полигон для тестирования практики устойчивого развития и отличный пример того, как добиться устойчивого развития на Земле. Устойчивость иногда случается не потому, что мы действительно этого хотим, а из-за ситуации. Если у вас нет чистой воды, возможно, вам придется перерабатывать мочу. Мы, конечно, не хотим создать такую ​​ситуацию на нашей земле; Мы должны быть готовы раньше. Мы должны сохранить все, пока оно не закончилось.