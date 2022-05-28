Уроки украинского языка оказывают немедленную поддержку нуждающимся учителям — Новости

27 мая 2022 г.

В ситуации, когда легко впасть в отчаяние, доцент кафедры русистики Татьяна Гершкович и доцент кафедры русистики Дэвид Паркер придумали небольшой способ помочь людям, пострадавшим от российской войны на Украине.

Вдохновленный группой преподавателей языков в Facebook, Гершкович придумал перераспределить неиспользованные дискреционные средства, ранее предназначенные для поездок и научных конференций, на уроки украинского языка с преподавателями, уволенными из-за войны.

«Это был быстрый способ работать, быстрый способ получить деньги за своих коллег-преподавателей языка в Украине», — сказал Гершкович.

Паркер прибыл в Новамоваучительница местного языка, которая провела лето за границей в Киеве в 2013 году.

«Я не был уверен в сложившейся ситуации, но написал им по электронной почте и предложил провести небольшое занятие с несколькими студентами и преподавателями через Zoom. Это было очень легко настроить», — сказал Паркер.

Чтобы найти участников, Гершкович и Паркер связались со студентами, которые ранее посещали курсы русского языка в Университете Карнеги-Меллон, а также Slack Канал российских исследований. Уроки начнутся с основ украинского языка; Никаких предварительных знаний украинского или русского языков не требовалось.

Теперь небольшая группа преподавателей и студентов еженедельно встречается на онлайн-уроках украинского языка с преподавателем из NovaMova. Хотя количество учащихся, участвующих в этих уроках, невелико, группа посвящена этому.

«Мы знали, что это будет небольшая группа, но эта небольшая группа существовала в течение последних нескольких недель, несмотря на то, что в течение семестра это был очень напряженный момент», — сказал Гершкович.

Одним из студентов является Лоуренс Гао, студент второго курса, получающий двойную степень в области биологических наук и искусств, а также дополнительную степень в области русистики. Гао, который начал изучать русский язык в КМУ, был рад брать онлайн-уроки украинского языка из-за интереса к тому, как различия в русском и украинском языках влияют на текущую геополитическую ситуацию.

«Я очень ценю возможность расширить свой словарный запас [through these lessons]Он сказал: «Поскольку многие русскоязычные также говорят по-украински, я думаю, что эти два языка очень уникальным образом сочетаются друг с другом».

Еще одна студентка, Анна Герчановская, первокурсница со специализацией в области электротехники и вычислительной техники, а также дополнительной специальностью в области компьютерных наук. Родным языком Герчановской является русский, а ее родители из Харькова и Рубизина, оба из русскоязычных регионов Украины. Проведя несколько лет в гостях у своей семьи в Украине, Герчановский понимает по-украински, но по-прежнему с трудом говорит на этом языке.

«знания [Russian] Для меня было очень важно соединиться со своей семьей и своей идентичностью как ребенка иммигрантов. Но я понял, что общаюсь только с частью своей идентичности, той частью, которая близка России», — сказал Герчановский.

Изучение украинского языка является частью ее усилий по более глубокому восприятию своей украинской идентичности. «Многие языки там сейчас переходят на украинский, и я хочу, чтобы Украина и дальше была частью моей жизни», — сказала она. «Для меня важно иметь эту связь».

Как учителя русского языка, Гершкович и Паркер снова наслаждаются опытом новичков.

«Мне было интересно быть любителем этой штуки, чего мы не можем делать большую часть дня», — сказал Гершкович. «Я испытываю все радости от изучения этих первых фраз разговора, а также смущение, когда делаю что-то не так. Это определенно унизительно».

Еженедельные уроки украинского языка будут продолжаться с NovaMova как минимум этим летом. Трудно планировать слишком много заранее, но Гершкович надеется проложить путь для этих уроков в будущем.

«Было бы здорово продолжать предлагать уроки украинского языка, — сказала она. — Если студенты продолжат проявлять интерес, может быть, мы сможем сделать это в следующем году в качестве неформального мероприятия для клуба и посмотреть, как он будет расти».

Что бы ни случилось дальше, Гершкович и Паркер считают, что проводить время, изучая украинский язык под руководством наших учителей украинского языка, очень важно.

«Изучая украинский, мы проявляем больше уважения, — сказал Паркер. — Большинство украинцев говорят на двух языках, но, говоря по-русски, мы можем проявить некоторую скромность, изучая украинский». Дело не в том, что мы ожидаем, что они будут говорить с нами по-русски, потому что они знают, что мы можем.

Гершкович надеется, что среди русскоязычных и нерусскоязычных будет больше понимания и понимания украинского языка и культуры. «Надеюсь, интерес к украинской культуре и замечательным современным украинским поэтам и художникам будет больше», — сказала она. «Трагично, что именно в таких обстоятельствах многие в мире узнают об Украине. Мне стыдно за свое относительное незнание украинской культуры, хотя у меня есть некоторые украинские корни. Но я думаю, что сейчас люди испытывают больше желания и неизбежность узнать больше об Украине».

Помимо проявления солидарности и уважения к украинскому языку, культуре и людям, уроки, извлеченные из NovaMova, также являются способом немедленно оказать финансовую поддержку пострадавшим.

Гершкович сказал: «Я хочу, чтобы наше сообщество знало, что есть возможности помочь маленькими путями. Таким образом можно нанять учителей украинского языка. Это оказывает немедленную финансовую помощь».