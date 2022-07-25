Урок мужества из Украины

Нельсон Мандела однажды сказал: «Мужество — это не отсутствие страха, а победа над ним».

Как скалолаз и военный репортер, Скотт Петерсон из Al-Monitor знает, как победить страх. Скотт сказал мне по телефону из Киева, Украина: «Когда дела идут плохо, важно сосредоточиться на работе, которую вы делаете. Это не оставляет места страху или сомнению».

В прошлом месяце Скотт познакомился с тремя отважными девушками, ранеными на войне в Украине. Каждый проявляет свою стойкость и мужество.

11-летняя Яна Степаненко потеряла ноги в результате авиаудара. Она борется с воспоминаниями о нападении и тихо чередует отчаяние и надежду на свое будущее. 12-летняя Катерина Йорго потеряла мать, ее ноги были ранены во время очередной российской бомбардировки. Сейчас она ходит, иногда на костылях, и прочно реабилитируется. А еще есть 15-летняя Анастасия Прихода.

Она увезла в безопасное место десятки автомобилей с ранеными или пожилыми украинцами. Но ее спасательные операции внезапно прекратились в мае после того, как российские солдаты открыли огонь по ее машине, ранив Анастасию четыре раза.

«Она четко осознавала риски и опасности, но все же смогла разделить их и сосредоточиться на поставленной задаче», — говорит Скотт, отмечая, что она продолжала ехать несколько километров, будучи раненой.

Как журналист Скотт говорит, что ему приходится проявлять смелость партиями. Но большинство этих девушек никогда не покидают зону боевых действий. Они до сих пор живут здесь. Мне просто нужно сохранять самообладание, пока я не уйду», — говорит он.

В конце февраля многих украинцев удивил и воодушевил откровенный вызов России президента Владимира Зеленского. Его готовность выжить с большим личным риском также сыграла ключевую роль в проявлении глобальной поддержки. «Удивительно видеть настоящее мужество. Будет еще более впечатляющим, когда это мужество будет моральным и физическим», — написал консервативный американский обозреватель Дэвид Френч 27 февраля в The Dispatch.[Mr. Zelenskyy’s] Он не только говорит против зла, он буквально противостоит злу».

Сегодня такие украинцы, как Анастасия, занимают позицию. Она сообщает Скотту, что собирается поступить в Украинскую военную академию. «Я смог увидеть ее 10 лет спустя во главе роты украинских солдат, — говорит Скотт.

История Анастасии напоминает мне статую храброй девушки с Уолл-Стрит, уперевшей руки в бока и уставившейся на быка. В случае с Анастасией это русская доставка медведя. И это не отменить.