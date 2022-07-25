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Урок мужества из Украины

25 июля, 2022
Marfa Fedoroa

Нельсон Мандела однажды сказал: «Мужество — это не отсутствие страха, а победа над ним».

Как скалолаз и военный репортер, Скотт Петерсон из Al-Monitor знает, как победить страх. Скотт сказал мне по телефону из Киева, Украина: «Когда дела идут плохо, важно сосредоточиться на работе, которую вы делаете. Это не оставляет места страху или сомнению».

В прошлом месяце Скотт познакомился с тремя отважными девушками, ранеными на войне в Украине. Каждый проявляет свою стойкость и мужество.

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