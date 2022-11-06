Усваивает ли Вашингтон урок санкционной политики?

Ожидания, что экономические санкции смогут сдержать путинское вторжение или «поставить Россию на колени», долгое время были несбыточной мечтой, вызванной нереалистичными ожиданиями, о которых любой, кто обращал внимание на предыдущие режимы санкций, знал бы, что они нереалистичны. Санкции можно использовать для того, чтобы послать сигнал о неприятии или в качестве рычага, чтобы подстегнуть мирные переговоры, но «если мы посмотрим на санкции где-либо еще, то увидим, что они редко приводят к таким по-настоящему драматическим изменениям», — говорит Эрика Моретт, эксперт по санкциям и гуманитарным вопросам. Научный сотрудник Женевского института последипломного образования. «Любой, кто знает, как работают санкции, в том числе в правительстве, знает, что это всего лишь один из многих инструментов».

Санкции должны иметь конкретные цели и конкретные случаи, когда они могут быть сняты, чтобы быть эффективными. Брюс Гентельсон, профессор государственной политики Университета Дьюка и бывший сотрудник Госдепартамента, сказал мне, что слышал в ходе ранних дискуссий, что целью санкций будет «сдерживание России как долгосрочного стратегического конкурента». Как объяснил Гентельсон, «это хорошо как второстепенная цель, но основная и проверочная цель санкций — это помочь вам положить конец войне в Украине на благоприятных условиях?» «Потому что, если этого не произойдет, война может обостриться».

Измеряется условиями, которые часто оценивают потенциал для успеха — размер целевой страны, является ли страна демократической, есть ли у страны альтернативные торговые партнеры, и если целевое правительство контролирует СМИ — шансы антироссийской сделка не оптимистична. «Если вы посмотрите на конец этого списка, Россия окажется очень сложной мишенью для принуждения с помощью санкций, потому что она такая большая и экономически мощная», — говорит Моретт. «Я подозреваю, что мы можем рассматривать еще один длительный режим санкций».