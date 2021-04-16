Ускорьте поиск в Google с помощью этого нового сочетания клавиш

Google только что выпустил отличное новое сочетание клавиш, которое вы можете использовать для оптимизации поисковых запросов, и, хотя оно не сэкономит вам достаточно времени на неделю, его проще использовать, чем прокручивать назад к строке поиска, щелкать и редактировать свой запрос, чтобы начать новый поиск.

Ярлык прост и легко запоминается: когда вы находитесь на странице результатов любого поиска Google, все, что вам нужно сделать, это MIX “/” Клавиша на клавиатуре – косая черта, если вы все еще в затруднении Другой слэш На клавиатуре – курсор вернется в поле поиска и окажется в конце запроса. Затем вы можете складывать или вычитать слова и добавлять персоналИли сделайте быстрое сканирование CTRL + A и удалить Чтобы начать сначала.

Не используйте этот трюк при начальной загрузке google.com, Потому что это не обязательно; Как только страница загрузится, ваш курсор уже готов в поле поиска и готов ввести то, что вы хотите. Но когда вы выполняете несколько поисков, чтобы найти что-то, это более быстрый способ уточнить поиск, пока вы не найдете то, за чем пришли.

И пока мы это делаем, давайте дадим вам несколько других ярлыков, чтобы ускорить ваш поиск. Поскольку вы можете использовать адресную строку браузера для запуска всех запросов Google вместо посещения веб-сайта Google, просто смешайте это CTRL + E или же CTRL + K. Всякий раз, когда вы хотите найти что-то в Интернете. Если вы не находитесь на веб-сайте, на котором уже использовались какие-либо сочетания клавиш для другой цели (например, добавление гиперссылки в текст сообщения в блоге), то ваш курсор мгновенно переместится в пустую адресную строку, чтобы вы могли начни поиск.

Я тестировал это в Chrome, Edge Chromium и Firefox, и он легко работает. Если вы поклонник Safari, вам нужно размять Command + L.. Именно так обстоит дело с macOS. Если у вас пюре CTRL + L (или ALT + D) В Chrome, Edge Chromium или Firefox вы перейдете в адресную строку и выделите все в ней – это немного отличается от очистки всего для нового поиска.