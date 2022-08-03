Услышьте первые задокументированные звуки ската

Короткие громкие щелкающие звуки скатов, плывущих через коралловые рифы у побережья индонезийских островов Гил, являются первым документальным свидетельством существования существа, которое издает звук.

Группа шведских и австралийских исследователей наблюдала, как жгутики мангровых деревьев «разговаривают», перемещая дыхательные отверстия возле глаз, известные как дыхальца, в видеоклипе.

Скаты-жалы, даже акулы, не издавали звуков, но наблюдение за тем, как скат удаляется от камеры, позволяет предположить, что щелчки могут быть признаком бедствия или защитным механизмом.

Тем не менее, команда не совсем уверена, как скаты издают звук, но они предполагают, что это может быть вызвано сокращением вентиляционных отверстий и одновременным открытием ноздрей.

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Шума скатов, даже акул, не было слышно, но видеоклип указывает на то, что шум был просто упущен из виду, потому что существа издают громкий щелкающий звук. Изображение представляет собой снимок лучей, захваченных в видео.

«Возможно, создается ли звук быстрым выбросом воды или другим внутренним механизмом, но это еще предстоит выяснить, и необходимы дополнительные исследования внутренней морфологии этих лучей», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ecology.

Путь к этому эпохальному открытию начался в 2018 году, когда ведущий работы морской ученый Джонни Бенни Фитцсиммонс получил видеозапись мангровых зарослей.

Они особо не думали об этом, просто отложили это на другой раз.

Однако только когда они услышали такой же громкий щелчок из другого леса в клипе, опубликованном в Instagram, команда решила немного покопаться.

Тем не менее, команда не совсем уверена, как скаты издают звук, но они предполагают, что это может быть вызвано сокращением вентиляционных отверстий и одновременным открытием ноздрей.

Бенни Фитцсиммонс и ее коллеги изучили набор данных о скатах, чтобы найти что-то похожее на шум.

«Насколько нам известно, это не то, что когда-либо было записано или опубликовано ранее», — сказал Бенни Фитцсиммонс. «Я не совсем уверен, почему это так».

Пини-Фитцсиммонс предполагает, что люди ранее слышали этот звук во время погружения, но поскольку устройство издавало собственный шум, щелчок был проигнорирован.

Другие подобные виды могут издавать звуки, но анекдотические записи, возможно, еще не появились; Таким образом, наша статья может служить для освещения других примеров от общественности и исследователей, как указано в исследовании.

Скаты встречаются по всему миру и бывают разных размеров, один из них пойман в Камбодже и считается самой большой пресноводной рыбой в мире.

В июне рыбак повесил огромного ската весом 661 фунт и длиной 13 футов, побив предыдущий рекорд для сома, обнаруженный в Таиланде в 2005 году и весивший 646 фунтов.

Скаты встречаются по всему миру и бывают разных размеров, один из них пойман в Камбодже и считается самой большой пресноводной рыбой в мире. В июне рыбак повесил огромного ската весом 661 фунт и длиной 13 футов.

Скат, по прозвищу «бурами» или «полная луна» на кхмерском языке, натыкается на реку Меконг, которая славится тем, что в ней обитают различные виды крупной рыбы.

Группа ученых из исследовательского проекта «Чудеса Меконга» помогла идентифицировать, измерить и взвесить балку, прежде чем она была выпущена обратно в реку.

«Самая большая рыба в мире находится под угрозой исчезновения», — сказал AFP лидер заповедника Меконг Зеп Хоган. Это высокоценные виды. Они долго созревают. Поэтому, если их поймают до того, как они созреют, у них не будет возможности размножаться.

Многие из этих крупных рыб являются мигрирующими, поэтому для выживания им нужны большие площади. На них повлияли такие вещи, как фрагментация среды обитания из-за плотин, очевидно, из-за чрезмерного вылова рыбы.

«Таким образом, около 70 процентов гигантских пресноводных рыб в мире находятся под угрозой исчезновения, и все виды Меконга».