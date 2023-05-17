Успехи под Пакмутом вселяют надежду на улучшение ситуации в Украине

Российские войска потратили почти год на путь разрушения и смерти, пытаясь окружить город Багмут на востоке Украины, и к марту казалось, что они близки к победе.

«Клещи смыкаются», — сказал Евгений Пригожин, основатель наемников Вагнера, руководивший кровавым движением в России.

Он сделал ошибку. Клещи так и не закрылись, а теперь украинские силы раздвинули их так широко, что русским потребовались недели, чтобы за несколько дней захватить части города к северу и югу от разрушенного города.

Хотя московские войска по-прежнему удерживают большую часть Багмута, недавние успехи Украины вокруг города невелики, и нет никаких гарантий, что они продлятся долго. Но впервые за несколько месяцев украинские солдаты перешли в наступление, и импульс самого продолжительного и кровопролитного сражения войны, похоже, изменился — по крайней мере, на данный момент.