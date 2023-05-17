Успехи под Пакмутом вселяют надежду на улучшение ситуации в Украине

Российские войска потратили почти год на путь разрушения и смерти, пытаясь окружить город Багмут на востоке Украины, и к марту казалось, что они близки к победе.
«Клещи смыкаются», — сказал Евгений Пригожин, основатель наемников Вагнера, руководивший кровавым движением в России.
Он сделал ошибку. Клещи так и не закрылись, а теперь украинские силы раздвинули их так широко, что русским потребовались недели, чтобы за несколько дней захватить части города к северу и югу от разрушенного города.
Хотя московские войска по-прежнему удерживают большую часть Багмута, недавние успехи Украины вокруг города невелики, и нет никаких гарантий, что они продлятся долго. Но впервые за несколько месяцев украинские солдаты перешли в наступление, и импульс самого продолжительного и кровопролитного сражения войны, похоже, изменился — по крайней мере, на данный момент.
Дальнейшее наступление украинских войск изменит ситуацию, сложившуюся несколько месяцев назад, когда русским угрожала опасность быть окруженными и пойманными в ловушку внутри Багмута, и продемонстрирует, что они могут прорвать глубокие укрепленные рубежи, построенные русскими на территории Украины. Победа под Багмутом значительно поднимет моральный дух Украины и нанесет серьезный удар по России, лишив ее единственного военного достижения за последние месяцы.
Потенциальный поворот судьбы нацелен на драматический прорыв в войне, которая зашла в серьезный тупик, с большим кровопролитием, но небольшим успехом, поскольку Украина готовится к более широкому контрнаступлению. Хотя динамика вокруг Багмута несколько специфична для этой битвы, украинские командиры говорят, что они надеются использовать уроки, полученные там, при попытке нанести удар в другом месте. 600-километровая линия фронта.
«Очень трудно остановиться, когда ты отступаешь», — сказал полковник Андрей Пилецкий, командир 3-й штурмовой бригады Украины, солдаты которой на прошлой неделе предприняли первое наступление на российские позиции. «Если вы хотите продвинуться вперед, очень трудно начать».
Он предупредил, что подождет, «чтобы увидеть, есть ли цепочка из пяти, шести, семи побед», прежде чем судить о статусе боя, но остался оптимистом.
«Можно сказать, что этап тотальной безопасности возле Пакмута завершился и теперь будут движения как минимум с обеих сторон», — сказал он.
«Вагнеровцы вошли в Багмут, как крысы в мышеловку», — заявил солдатам командующий всеми украинскими сухопутными войсками генерал-полковник Александр Чирский во время визита на передовую во вторник.
Генерал Чирский и другие украинские командиры предупредили, что бои по-прежнему ведутся ожесточенно и что внутри Багмута все еще идет отчаянный бой, где российские войска пытаются выбить последних украинских защитников из руин города. После первых пяти месяцев вступления в город русские удерживали его на 90 процентов.
«Противник продвигается в Пакмуте, полностью уничтожив город артиллерией», — заявила во вторник вечером заместитель министра обороны Украины Анна Майлер.
Украинское командование хочет создать крупные российские силы в Багмуте и его окрестностях, чтобы предотвратить передислокацию в другие районы, которые вскоре могут подвергнуться нападению. Они сказали, что Россия уже направила подкрепление в район Пакмута, в том числе танковые части и новые истребители, чтобы заблокировать продвижение Украины.
Однако во вторник украинское командование заявило, что их солдаты продолжают наступление.
Командир 24-го отдельного штурмового батальона «Идар» майор С. Александр Панцирный заявил, что Украина «вернула себе инициативу на флангах к северу и югу от города».
Конрад Музыка, военный аналитик из Rochon Consulting, сказал, что недавние успехи Украины «обнажили основные слабости России: отсутствие координации между обычными российскими соединениями и подразделениями Вагнера, плохая связь и моральный дух».
В течение нескольких месяцев Украина настаивала на том, что ей необходим массивный приток танков, боевых машин пехоты и другого оружия от ее союзников, прежде чем она сможет начать контрнаступление. Мистер. — сказала Музика.
Украинские войска смогли продвинуться примерно на два километра в некоторых направлениях в воскресенье и понедельник, заявил во время выступления по национальному телевидению представитель украинских сил, воюющих на востоке, полковник Сергей Череватый.
Не вдаваясь в подробности, марш вперед прошел без происшествий, в некоторых точках происходили ожесточенные бои на площади размером с три футбольных поля. Он также предупредил, что российские силы все еще пытаются начать контратаки.
Хотя его утверждения не могли быть проверены независимо, российский Военные блогеры Они также отметили успехи Украины вокруг Багмута на прошлой неделе.
К юго-западу от Пакмута украинские солдаты и командиры сообщали о наступлении через лес возле села Ивановское, и, похоже, они двигались в направлении Клишовки, небольшого села, захваченного наемниками Вагнера 19 января после нескольких недель боев. .
Деревня находится на возвышенности, и какая бы армия ни контролировала ее, она занимает господствующее положение с видом на важные дороги, ведущие в Пакмут.
К северо-западу от города армии, похоже, сражаются за контроль над возвышенностями вокруг Перковского водохранилища. Не говоря уже об отводе, в минувшие выходные Минобороны России заявило, что его силы перегруппировываются вокруг водохранилища, чтобы «усилить линию обороны».
Полковник Серевати сказал, что за последние два дня вокруг города произошло 36 отдельных «столкновений» между противоборствующими силами, и предупредил, что это была изменчивая и динамичная ситуация.
Стойкая защита Украиной небольшого города Багмут, имеющего ограниченное стратегическое значение, обошлась дорого: в прошлом году в боях там погибли некоторые из ее самых опытных солдат. Но русские перестали двигаться, чтобы осадить более крупные города Краматорск и Славянск.
Украинские официальные лица говорят, что это также сыграло ключевую роль в ослаблении российской армии. Пока потери русских превышали потери украинцев, утверждали официальные лица в Киеве, боевые действия имели смысл со строгой точки зрения математики поля боя.
Теперь, когда украинцы продвигаются вперед, а не просто принимают на себя удары, украинские командиры и чиновники надеются, что расчеты снова сдвинутся, и России придется решить, какую цену она готова заплатить, чтобы удержать разрушаемый город. Карта по дням.
Когда-то город с населением около 70 000 человек в Донецкой области, известный своим шампанским и соляными шахтами, Бахмут стал символом жестокости войны.
Украинские военные чиновники настаивали на том, что то, что происходит вокруг Багмута, — это пока лишь частичный успех.
Ситуация внутри города стала настолько ужасной, что украинские солдаты говорят, что их командиры посылают только добровольцев.
«Вы должны знать, что если вы войдете в Бакмут, вы не сможете выйти», — сказал один солдат. Усталый и с затуманенными глазами, он не назвал своего имени, когда сидел под автобусной остановкой возле пострадавшего города.
Его спутник сказал: «Быть сейчас в Багмуте — это безумие. Обстрелы никогда не прекратятся».
Карлотта Кэл Отчет предоставлен из Киева. Наталья Новосолова И Анастасия Кузницова Исследования способствовали.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».