Усталость от войны в России на фоне эскалации военной напряженности с Украиной | Европа | Новости и текущие события со всего континента | DW

Станция Киевского метро в Москве украшена замысловатыми фресками, изображающими присоединение украинцев к Советскому Союзу. Это праздник единства. Но сегодня Москва и Киев чувствуют себя более разделенными, чем когда-либо.

Недавно представители западной разведки предупредили, что Россия разместила около 70 000 военнослужащих недалеко от границы с Украиной и что президент России Владимир Путин может спланировать вторжение в начале следующего года.

За пределами Киевского вокзала пассажиры и пассажиры делают паузу, чтобы подышать свежим воздухом или выкурить сигарету. Для большинства жителей российской столицы растущая напряженность на границе кажется далеко идущей.

«Как русские, мы не хотим войны — никто ее не хочет. Украинцы такие же, как мы, славянский народ — наши друзья», — сказала DW одна молодая женщина, плотно натягивая шаль на голову от холода. «Но все решают политики сверху — без нас».

В 2014 году Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины. Москва поддерживает сепаратистов, воюющих на востоке Украины — российские официальные лица отрицают прямое вмешательство. В ходе конфликта погибло более 14 тысяч человек.

«Мы все хорошо жили вместе во времена Советского Союза», — говорит один взрослый в меховой шапке, который сказал, что имеет белорусские и польские корни. «Потом все сломалось».

Пассажиры и путешественники у Киевского вокзала в Москве говорят, что не хотят войны с Украиной

Сложная история

Представление о том, что украинцы и русские — «одна братская страна», распространено в России. Это делает продолжающийся конфликт на востоке Украины эмоциональным для многих — и отличается от других войн между этническими группами на постсоветском пространстве, таких как недавние боевые действия за Нагорный Карбак.

Сегодня в России проживает не менее 2 миллионов украинцев, и между двумя странами существуют сотни семейных связей. Многие россияне фактически считают Киев колыбелью русской нации, поскольку современная украинская столица была центром Киевского Рассела, временной федерации славянских народов.

В статье, опубликованной в июле, президент России Владимир Путин зашел так далеко, что заявил, что русские и украинцы — «один народ» и что именно Запад разделяет нации.

На этой неделе, на фоне роста напряженности в Украине, Владимир Путин по видеоконференции поговорил с президентом США Джо Байденом.

Красные линии Москвы

Теперь Путин использует свои вооруженные силы, чтобы выразить обновленную позицию на Украине — последнее формирование войск во второй раз в этом году. Вместо того чтобы избавиться от широко распространенного в прошлом стремления к единству, многие российские аналитики утверждают, что нападение с мечом на Украину стало для Путина тактикой.

«Кремль считает, что Запад полностью игнорирует интересы России, когда Россия использует дипломатический язык», — сказал DW Дмитрий Тренин, глава Московского центра Карнеги. «Теперь Россия, похоже, использует военную технику как средство продвижения дипломатии вперед».

Путин встречался с президентом США Джо Байденом как во время нынешнего размещения войск на границе с Украиной, так и в начале этого года. После двустороннего саммита в июне президент России разговаривал с президентом США на этой неделе с помощью защищенной видеоконференции.

Путин настаивает на том, чтобы присоединение Украины к военному альянсу НАТО пересекло «красную черту».

Для России он требует гарантий того, что НАТО не будет расширяться дальше на восток, включая предоставление Украины в члены. И Тренин из Карнеги, и политический аналитик Константин Калачев утверждают, что президент России НАТО рассматривает НАТО как реальную угрозу, особенно в районе Крымского полуострова, который недавно был аннексирован НАТО и военными учениями США в Черном море.

«Путин хочет двух вещей: стабильности и суверенитета», — сказал Калачев DW, объяснив, что он видит в НАТО угрозу для обоих.

READ Через неделю в Арктике собаку спасла бригада российских морожениц. В качестве сенсационного шага Путин совершил поездку на Крымский полуостров, приуроченный к празднованию Дня национального единства России в этом году.

Новый Крым?

Но Аббас Клямов, политолог и бывший обозреватель Путина, говорит, что военные операции России возле Украины нацелены на внутреннюю аудиторию. Ведь аннексия Крымского полуострова в 2014 году вызвала огромный всплеск популярности Владимира Путина (тогда 88%). В нынешних условиях, говорит Клямов, Путин не хочет, чтобы его сторонники показывали, что он «не такой, как раньше» или слаб в Украине.

Но аналитик не думал, что полномасштабное вторжение в соседнюю Украину станет популярным у себя дома.

«Русские уже знают, что международные завоевания не приводят к национальной гордости, но за ними следуют репрессии внутри страны и снижение уровня жизни». Приобретение Крыма шесть лет назад изолировало Россию в международном масштабе, что привело к санкциям США и ЕС и напряженным отношениям с Западом.

Украинские войска и пророссийские сепаратисты ведут боевые действия на востоке Украины с 2014 года.

Стабильность и суверенитет

Стивен Гончаров, социолог центра «Ловада», утверждает, что независимая система референдумов уже заставила большинство россиян почувствовать, что они живут в состоянии «войны» последние несколько лет.

«Это постоянное напряжение начинает давить на людей. Раньше название [of war] Одно новшество: он принадлежит империи, части сильного, большого государства, — говорит Гончаров, имея в виду участие России в конфликте на Украине и войне в Сирии. — Теперь люди хотят жить меньше. [internationally] Амбициозная страна, очень щедрая на своих граждан, очень стабильная, предсказуемая и экономически процветающая страна ».

Отредактировал: Джон Шелтон