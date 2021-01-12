Установите двоичные заглавные буквы в качестве цели и обрежьте список перед открытием Профессионал: все виды спорта

Молодежная команда «Вашингтон Кэпиталз» выйдет на старт регулярного чемпионата 2020/21 года, а Илья Самсонов и Витек Ванешк в понедельник были названы вратарами первой и второй позиции в команде. В этом тандеме 26 игр NHL Experience – все они принадлежат Самсонову. Ванчек так и не дебютировал в НХЛ.
Самсонов должен был стать вратарем команды в начале сезона после того, как Брэйден Холтби перешел в межсезонье с «Ванкувер Кэнакс». Было недолго думать, что Хенрик Лундквист бросит вызов Самсонову на старте, но после того, как Лундквист объявил в прошлом месяце, что не будет играть в этом сезоне из-за сердечной недостаточности, место Самсонова между трубами было обеспечено.
Соревнование велось в основном за резервное место для забитых мячей между Ванечеком, Феониксом Копли и Крейгом Андерсоном, который находится в лагере по соглашению о профессиональном тестировании.
«Это решение, которое мы приняли с этими двумя детьми», – сказал тренер Питер ЛаВайолет. «Они упорно трудились, чтобы добраться до этой позиции, чтобы получить возможность, и теперь они будут иметь возможность показать, что они могут сделать.»
В то время как опыт – самый большой вопрос для Самсонова и Ванесека при входе в сезон, ЛаВайолет и тренерский штаб уверены в тандемных способностях. Даже до того, как Лундквист провел с командой недолгое время в межсезонье, организация чувствовала себя комфортно с Самсоновым и Ванечеком в воротах в этом сезоне.
Самсонов, 23 года, финишировал в прошлом году со счетом 16-6-2, забив 2,55 гола против среднего и 0,913 сейфа. Несмотря на то, что он был травмирован в результате аварии на льду в России перед постсезонным периодом и не смог поехать с командой, молодой россиянин говорит, что сейчас он на 100% здоров.
25-летний Ванеск был резервной копией команды в последних сообщениях Холтби. Ванчек был звездой Хоккейной лиги США в составе «Херши Беарз» в течение последних двух лет и забивал 2,26 гола против среднего и 0,917 гола в прошлом сезоне.
«В какой-то момент вы должны взглянуть на своих молодых игроков, и я знаю, что вратари и центр – важная позиция, поэтому мы постараемся хорошо работать и хорошо играть в защите против», – сказал Лафолле.
Поскольку в этом сезоне НХЛ требует трех вратарей в списке из-за протоколов коронавируса, похоже, что Андерсон будет вратарём команды такси. Андерсону пришлось бы пойти на отказ, если бы команда хотела быть приписанной к отряду такси. До полудня понедельника оно не было подписано.
В понедельник «Кэпиталз» также сократили свой список, заставив несколько игроков пойти на уступки и отправив Херши еще много потенциальных клиентов.
Команды НХЛ должны определить свои списки кандидатов вечером к 17:00 во вторник. К тому времени также необходимо будет назначить команду такси, в которой должны быть минимум четыре игрока и максимум шесть игроков.
Даниэль Карр, Зак Вокал, Шейн Герш, Лукас Йохансен, Поль Ладье, Кэм Шиллинг, Майк Сгарбоса, Филип Милле и Копли – все были поставлены на уступки. В полдень вторника Вашингтон узнает, схватили ли другие команды кого-либо из игроков.
Коди Кларк, Бретт Лисон, Джарретт Пилон, Джо Снелли и Райли Саттер были взяты взаймы у Hershey Bears. Кроме того, Аксель Йонссон-Фьяллби, который в настоящее время играет в Швеции, будет переведен на Херши. Драфт первого раунда «Кэпиталз 2020» Хендрикса Лапьера достанется Шикутими из Главной хоккейной лиги Квебека.
В понедельник на тренировке «Кэпиталз» участвовало 23 ледовых игрока – 13 нападающих, восемь защитников и два голкипера. Вашингтон, похоже, будет строго придерживаться потолка зарплат, если решит пойти с этим соглашением в ночь открытия.
Девенсман Мартин Фэйрфари и нападающий Брайан Биньо – оба освобождены от отказа – не были отправлены в Херши, а также не тренировались к тренировке в понедельник. Это указывает на то, что вполне вероятно, что оба игрока окажутся в такси команды, о чем еще не объявлено.