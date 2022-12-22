Устройства Samsung Galaxy S20 FE в США начинают получать обновление Android 13

в то время как Galaxy S20 FE начал получать обновление Android 13 Несколько недель назад он был ограничен рынками за пределами США. Сегодня Samsung начала развертывание обновления Android 13 для Галактика S20 FE 5G В Соединенных Штатах.

Версия Galaxy S20 FE 5G (SM-G781U) с привязкой к оператору связи начала получать… Андроид 13 Обновление в США. Новое программное обеспечение поставляется с версией прошивки G781USQU9GVK8 В настоящее время он распространяется в сети US Cellular в стране. Другие сетевые операторы могут выпустить обновление в течение следующих нескольких дней.

Если вы являетесь владельцем Galaxy S20 FE 5G в США с моделью, привязанной к оператору связи, вы можете установить новое обновление, перейдя на настройки » системное обновление и подслушивание Загрузить и установить. Вы также можете скачать последнюю версию прошивки из нашей базы данных и прошить вручную.

Что нового в обновлении Android 13 для Galaxy S20 FE 5G?

Обновление приносит Android 13, One UI 5.0 и Патч безопасности за декабрь 2022 г.. Новое программное обеспечение Samsung предлагает новый дизайн пользовательского интерфейса, динамические значки приложений, улучшенные стандартные приложения, функцию OCR, которая может извлекать текст из изображений, и языковые настройки для каждого приложения. Компания Samsung немного улучшила дизайн области уведомлений и добавила Stacked Widgets. Анимации и переходы теперь более плавные, а телефон работает быстрее.

В приложении «Настройки» теперь есть специальный список подключенных устройств с такими функциями, как Android Auto, Auto Switch Buds, Link To Windows, Quick Share, Samsung DeX, Second Screen, Smart Display и SmartThings. Разделы конфиденциальности и безопасности объединены в один блок. Параллельную многозадачность можно запустить с помощью нового жеста двумя пальцами.

Samsung также реализовала более простой способ настройки экрана блокировки. Длительно нажмите на экран блокировки и начните изменять обои, стиль и размер часов, ярлыки экрана блокировки и многое другое. В One UI 5.0 вы можете установить различный фон для каждого контакта.

Подпрограммы Bixby были переименованы в «Режимы и подпрограммы» и упрощены. Он также получил множество новых функций и возможность быстрого просмотра активных действий. Samsung ввел множество предопределенных действий, чтобы больше людей могли использовать эту функцию. Спящий режим также может включаться автоматически.

Встроенное приложение камеры содержит справочное руководство, объясняющее различные функции режима Pro. В режиме Pro есть графика и возможность добавлять водяные знаки к изображениям. Вы можете легко увеличивать масштаб одной рукой и использовать телеобъектив в режиме еды. Истории теперь имеют лучшие эффекты и переходы.

One UI 5.0 также вносит улучшения во встроенный фото- и видеоредактор. Вы можете создавать коллажи из любой фотографии, сохранять портретный режим даже после редактирования фотографий, рисовать идеальные формы на фотографиях и видео и лучше редактировать GIF-файлы. Samsung также предлагает больше наклеек в фоторедакторе. AR Emojis теперь более разнообразны. Вы можете добавить прозрачный или настраиваемый фон к AR Emojis.

Клавиатура Samsung представляет каомодзи, новые эмодзи, новые пары эмодзи, настройку пробела. Это также позволяет вам изменить расположение клавиш смайликов на клавиатуре. Samsung DeX имеет новую панель задач, небольшой календарь в правом нижнем углу и новый индикатор уведомлений. RAM Plus можно настраивать, добавлять исключения в режим «Не беспокоить» и лучше настраивать уведомления.