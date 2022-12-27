Устройства Switch среднего поколения планируется обновить сразу

Слухи о более мощном коммутаторе, который фанаты часто называют Switch Pro, ходят уже много лет. Было распространено мнение, что Nintendo выпустит новое оборудование, которое не будет преемником, но будет шагом вперед по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Это теоретическое оборудование должно позволять такие вещи, как технические улучшения, когда речь идет о таких аспектах, как частота кадров, разрешение и, возможно, даже лучшие визуальные эффекты.

Джон Лайнман из Digital Foundry прокомментировал ситуацию с портом. Последний подкаст. Поговорив с некоторыми разработчиками, он считает, что в какой-то момент Nintendo экспериментировала с обновлением аппаратного обеспечения Switch. Однако «похоже, что этого больше не происходит», и вместо этого компания, похоже, ищет настоящего преемника.

Полные слова лайнмана:

«Итак, я думаю, что в какой-то момент внутренне, из того, что я могу понять из разговоров с разными разработчиками, в какой-то момент было запланировано какое-то обновление Switch среднего поколения, и похоже, что этого больше не происходит. фактическое оборудование следующего поколения. Я не думаю, что это будет 2023 год».

Далее Лайнман сказал бы, что, по его мнению, Nintendo, вероятно, нервничает по поводу того, что произойдет после Switch с предыдущими поколениями. После того, как GameCube не преуспел, мы увидели Wii, продано более 100 миллионов единиц. Однако после появления Wii U это была одна из самых продаваемых систем Nintendo. Теперь компания снова на вершине с Switch, которая является одной из самых продаваемых игровых консолей всех времен. Был простой паттерн с системой, которая хорошо работает, а потом следующая система делает шаг назад.

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