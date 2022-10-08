Утверждается, что NVIDIA GeForce RTX 4070 представляет собой двухслотовую видеокарту с обновленным вентилятором большего размера.

Предполагаемое изображение видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Founders Edition было опубликовано Закон Мура умер.

NVIDIA утверждает, что делает все больше и лучше с новым дизайном видеокарты GeForce RTX 4070 Founders Edition.

В то время как NVIDIA представила свою высокопроизводительную линейку «Ада Лавлейс», которая включает в себя GeForce RTX 4090, RTX 4080 16 ГБ и RTX 4080 12 ГБ, компания ничего не сообщила о своих предложениях среднего уровня, таких как RTX 4070 и RTX. 4060. Похоже, что дизайн закончен После того, как мы посмотрели на предполагаемую фотографию кулера Founders Edition, который будет использоваться RTX 4070.

NVIDIA GeForce RTX 4070 использует тот же обновленный дизайн вентилятора, что и новые карты Founders Edition 40-й серии. (Изображение предоставлено: Закон Мэтта Мура)

В настоящее время NVIDIA представила два Учредительные издания. RTX 4090 и RTX 4080 16 ГБ. RTX 4080 12 ГБ не получит обработку Founders Edition и будет иметь дизайн только для AIB, и не только это, RTX 4090 и RTX 4080 16 ГБ используют один и тот же трехслотовый кулер. Но для RTX 4070 NVIDIA, возможно, уже выпускает новую сборку Founders Edition, которая немного больше, чем видеокарта RTX 3070 Founders Edition, а также немного меньше, чем RTX 3080 FE.

Изображение размеров видеокарты GeForce RTX 4070. (Изображение предоставлено законом Мура-Мэтта)

Основное отличие заключается в том, что в GeForce RTX 3070 Founders Edition используется конструкция с двумя фронтальными вентиляторами, а RTX 4070 будет использовать конструкцию с двумя осями для потока, как и ее более крупные братья и сестры, и поэтому вентилятор будет спереди. и под кожухом. Также похоже, что вентиляторы были обновлены до более нового дизайна, который можно найти в картах RTX 4090 и RTX 4080 на 16 ГБ. Было бы странно видеть RTX 4070 в предложении Founders Edition, а RTX 4080 12 ГБ — нет.

В настоящее время у нас нет никакой информации о спецификациях видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, но она, скорее всего, будет использовать ту же печатную плату, что и RTX 4080 12 ГБ, поскольку обе будут использовать общий графический процессор AD104. Графический процессор AD104 для RTX 4070 будет сильно урезан, и мы, вероятно, получим 160-битную шину для 10 ГБ или сохраним 192-битную шину для 12 ГБ, потому что 128-битная 8 ГБ на карте 70-й серии или 6 ГБ 192-битная кажутся слишком большими. раздражающим и непривлекательным. Это зависит от NVIDIA. Ожидается, что RTX 4070 будет анонсирован в начале следующего года.