Утверждение книги о том, что Абрамович купил Челси по приказу Путина, является клеветой, согласно правилам судьи.

Книга о клеветническом Путине — судья

Абрамович считает, что «ложные» утверждения должны быть исправлены

В книге утверждается, что Абрамович пытался объявить импичмент Трампу

HarperCollins рассматривает суждение

ЛОНДОН (Рейтер). В среду британский судья заявил, что содержащиеся в книге о президенте Владимире Путине утверждения о том, что миллиардер Роман Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по приказу Кремля для распространения российского влияния в Великобритании, являются клеветническими.

В книге 2020 года британский журналист Кэтрин Билтон рассказывает о приходе Путина к власти и о том, что число его бывших советских помощников-шпионов выросло до богатых и влиятельных постов после того, как он занял высший пост в Кремле в 1999 году.

Адвокат Абрамовича заявил в суде, что отрывки в книге «Путинские люди: как КГБ вернули Россию, а затем захватили Запад», опубликованной HarperCollins, являются явно дискредитирующими. Абрамович подает в суд на HarperCollins и Belton.

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Судья Аманда Таблс заявила в своем постановлении: «У читателя сложилось впечатление, что Кремль воспользовался покупкой футбольного клуба« Челси », чтобы получить признание и влияние России в Великобритании».

Судья сказал: «Это было осуществлено путем использования истца, человека, которого считали общепринятым лицом российского бизнеса, в качестве прикрытия. Это было у меня впечатление, когда я читал книгу». «Все приведенные вами значения являются клеветой на истца в соответствии с общим правом».

Судья должен был решить, что разумный и обычный читатель поймет значение некоторых оспариваемых отрывков в книге. Клипы станут основой судебного разбирательства по делу о диффамации, в котором автор и издатель будут защищать свое использование.

Судья сказал, что суд принимает решение только о значении отрывков, а не о том, были ли утверждения в книге правдивыми. Обвиняемых пока не попросили представить защиту.

Судья также постановил, что средний читатель поймет из книги, что Абрамович был отправлен в Соединенные Штаты Путиным, чтобы повлиять на семью бывшего президента США Дональда Трампа от имени России.

«Среднестатистический случайный читатель поймет, что истец был отправлен в Нью-Йорк по указанию президента Путина, чтобы повлиять на семью Дональда Трампа от имени России», — сказал судья.

Кампания Трампа не ответила на запрос о комментарии.

Люди Путина

«Мы приветствуем сегодняшнее постановление о том, что книга« Путинский народ »уже содержит несколько клеветнических обвинений в адрес Абрамовича, включая ложные утверждения о характере покупки футбольного клуба« Челси »», — сказал представитель Абрамовича.

«Сегодняшнее постановление еще раз подчеркивает необходимость как можно скорее исправить ложные обвинения и клевету в отношении г-на Абрамовича», — сказал пресс-секретарь.

HarperCollins заявила, что изучает постановление.

«Харпер Коллинз тщательно обдумывает суждение, вынесенное миссис Джастис Таблз сегодня утром по поводу книги Кэтрин Пелтон« Люди Путина », произведения, получившего большой общественный интерес», — сказала она.

«Мы рады, что судья установил, что три из четырех секций, на которые подана жалоба со стороны российского нефтяного гиганта« Роснефть »(ROSN.MM), не являются клеветническими», — сказал Харпер Коллинз.

Судья постановил, что книга не дискредитирует Роснефть, описывая ее битву с ЮКОСом, другой нефтяной компанией, поскольку смысл книги заключается в том, что Игорь Сечин, главный советник Путина и лидер кремлевского клана бывших шпионов, известных как За атакой на корпорацию ЮКОС стояли «силовики», а не «Роснефть».

Роснефть не ответила на запросы о комментариях. Связаться с Сечиным, который сейчас возглавляет «Роснефть», для комментариев не удалось.

Судья уже постановил, что смысл иска в книге о том, что «Роснефть» переплатила 300 миллионов долларов за приобретение нефтяной компании «Северная нефть» в 2003 году, носит клеветнический характер.

«Смысл, который она дала, — это клевета на истца по общему праву», — сказала судья, поскольку она поняла, что книга означает, что переплата в размере 300 миллионов долларов будет выплачена Путину или его сообщникам из КГБ.

Белтоун, бывший московский корреспондент Financial Times, а ныне специальный корреспондент Reuters, отказался от комментариев.

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(Репортаж Гая Фолконбриджа). Под редакцией Джайлза Алгуда

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