Утверждение о скрытой Антарктиде и кальмаре-убийце — это пылающие штаны!

Под Антарктидой может быть еще один континент. Мало того, гигантское существо, похожее на кальмара, скрывается поблизости, глубоко в Антарктическом океане, по крайней мере, согласно блогу Alien News.

И это еще не все: это существо уже убило троих ученых, и российская разведка знает секрет всего этого.

Так говорится в предполагаемом новостном блоге, опубликованном 24 августа. Расшарить на Фейсбук В нем говорится, что «Россия говорит миру, что Антарктида не то, чем кажется (очевидно)».

Пост был помечен как часть усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей новостной ленте. (Подробнее на нашем сайте Партнерство с Facebook.)

Во-первых, рассмотрим утверждение о том, что «совершенно новый вид» кальмара, именуемый в статье «Объект 46Б», якобы обитает далеко под шельфовыми ледниками Антарктиды и охотится на группу российских ученых, пытающихся его изучить.

Первое упоминание о так называемом «Организме 46B», которое нам удалось найти, — это сатирический новостной сюжет автора К. Майкл Форсайт. написал для Еженедельные мировые новостикоторый публиковал вымышленные новости в период с 1979 по 2007 год, посвященные темам сверхъестественного и американского фольклора.

Статья Форсайта была переиздана на личная страница блога, где он явно помечен как подделка. Он описывает «высокоразумное существо, похожее на осьминога, которое унесло жизни» трех российских ученых, открывших его.

На самом деле, Антарктида, самый южный континент Земли, гигантские обширные шельфовые ледники которого содержат около 80% мировых запасов пресной воды, является домом для многих менее известных существ, включая криль, ракообразных и да, действительно больших кальмаров, но не кальмар, который, как известно, охотился на людей.

Мы имеем в виду колоссального кальмара с метким названием, также известного как Mesonychoteuthis hamiltoni. Опишите это некоммерческой группой по защите морской жизни Oceana, как «колоссального кальмара, который живет в глубоких морях, окружающих Антарктиду» и является «крупнейшим беспозвоночным на Земле».

Колоссальный кальмар может достигать почти 50 футов в длину и весить более 1000 фунтов. согласно с в Океанию.

Но колоссальный кальмар не выделяет какого-либо ядовитого яда, парализующего его добычу. Музей Новой Зеландии сообщает на своем веб-сайте, что у них есть когти, «покрытые присосками с сильными острыми крючками, которые используются как для захвата добычи, так и для борьбы с хищниками».

Точно неизвестно, сколько существ присутствует, поскольку наблюдения крайне редки, учитывая, что кальмар живет на тысячи футов ниже поверхности Антарктического океана и, по данным музея, был обнаружен даже в южных водах Новой Зеландии.

При поиске в архивах новостей мы также не смогли найти никаких указаний на смертельные нападения, которые этот конкретный вид кальмаров совершал на людей.

Что касается другого утверждения о том, что под Антарктидой есть еще один континент, наука, основанная на фактах, говорит нам, что это невозможно.

Эндрю Кэмпбелл, профессор геофизики Чикагского университета, однажды объяснил, почему в интервью PolitiFact: общая масса планеты имеет гораздо большую плотность, чем только ее кора, в среднем 5,5 грамма на кубический сантиметр (считая все масса планеты) по сравнению со средним показателем 2,7 грамма на кубический сантиметр породы в земной коре.

Если бы Земля была полой и под земной корой уже существовала цивилизация, то масса планеты нуждалась бы в плотности меньше, чем у горных пород в земной коре. Это просто не тот случай.

наше суждение

Сообщение в Facebook предполагает возможность существования другого континента под Антарктидой, на котором также обитает смертоносное морское существо неизвестного происхождения, именуемое «Объект 46B».

Объект 46Б — вымышленное существо. Нет никаких доказательств существования «другого континента» под Антарктидой.

Мы оцениваем претензии по этим штанам как возгораемые!