Утверждения были направлены на защиту голосования на Евровидении от потенциальной российской угрозы.

Ожидается, что эксперты по кибербезопасности помогут защитить голосование на Евровидении от возможного вмешательства России, как слышали депутаты.

Министр науки и технологий Пол Скалли отказался комментировать подробности, но указал на работу Национального центра кибербезопасности и сказал, что цель состоит в том, чтобы сохранить «гибкость в нашем процессе голосования».

Украина выиграла турнир в прошлом году, но возобновление российского вторжения означает, что Ливерпуль будет принимать турнир в этом году.

Депутат-консерватор Майкл Фабрикант (Литчфилд) заявил Палате общин: «В прошлом году во время конкурса песни «Евровидение» российские агенты пытались помешать голосованию, которое проводилось за Украину.

В этом году, конечно же, мы проводим конкурс песни «Евровидение».

«Что делает (Министерство науки, инноваций и технологий) для обеспечения честности голосования?»

Мистер Скалли ответил: «Правительство всегда осознавало, что существует ряд потенциальных угроз для наших систем и событий.

«Я не могу обсуждать подробности, но Национальный центр кибербезопасности — это эксперты мирового уровня в понимании атак и реагировании на самые опасные атаки.

«Мы хотим убедиться, что все организации знают об этом, чтобы мы могли сохранить гибкость в нашем процессе голосования».