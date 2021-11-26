Утечка демоверсий игр Xbox

В рамках церемонии награждения The Game Awards 2021 у пользователей Xbox будет возможность загрузить несколько совершенно новых демоверсий видеоигр, некоторые из которых были ранее просочились. WalkingCat в Twitter опубликовал две игры с демонстрационными страницами «TGA21» в Microsoft Store: сканеры разума А также Никто не спасает мир. На страницах этих двух демоверсий говорится, что они на самом деле еще не доступны для загрузки, но игроки, заинтересованные в проверке двух игр, будут рады узнать, что в ближайшем будущем появится бесплатный способ сделать это.

Твит WalkingCat раскрывает сканеры разума Встроенную демонстрацию можно найти ниже. Демо-страницу можно найти Здесьстраница. Никто не спасает мир Это можно найти Здесь.

сканеры разума Его описывают как «ретрофутуристический психиатрический симулятор, в котором вы ставите диагноз жителям антиутопического города». В соответствии с этим описанием, игра предлагает художественный стиль, в значительной степени вдохновленный олдскульными идеями будущего, и она хорошо работает. Перед игроками в игре будет стоять задача анализировать сознание пациентов, диагностировать проблемы и «нормализовать» их. Все имеет мрачное ощущение киберпанка, и будет интересно посмотреть, сможет ли игра соответствовать своей уникальной концепции!

Никто не спасает мирС другой стороны, это ролевая игра, в которой игроки могут трансформироваться в более чем 15 различных форм, включая дракона, призрака и слякоть. Игра была разработана компанией Drinkbox Studios, которая получила признание критиков. гуакамелли. Игра может быть доступна как для одного игрока, так и для двух игроков.

Обе эти игры выглядят забавными дополнениями к коллекции Xbox! С выходом в эфир The Game Awards 2021 9 декабря игрокам больше не придется ждать, чтобы испытать эти демоверсии на себе. Они могут просто познакомить некоторых игроков с новой любимой игрой!

Планируете посмотреть демоверсию любой из этих игр? Какой из них вы хотите попробовать? Расскажите нам в комментариях или поделитесь своими мыслями прямо в Твиттере по адресу Встраивать твит Чтобы поговорить обо всем, что касается игр!