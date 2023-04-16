Утечка из Пентагона показывает слабость национальной безопасности: люди

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За последнюю неделю разведывательные и оборонные круги США были ошеломлены разоблачением более 100 сверхсекретных документов, в основном связанных с войной на Украине, в частном чате, связанном с платформой социальных сетей Discord. Арест пилота Национальной гвардии указывает на то, что он имел к ним доступ, хотя он явно не был «нужным знать». Этот инцидент является не только ударом по американским усилиям по сохранению Демократического альянса, помогающего Украине вместе, но и свидетельствует о фундаментальном недостатке сложной и хорошо обеспеченной ресурсами системы, предназначенной для защиты секретных материалов.

Пилоту Жаку Тейшейре предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в несанкционированном обращении с секретными материалами. Судя по сообщениям СМИ и заявлениям правительства, он вывозил контрабандой документы с таинственной базы ВВС Кейп-Код, которая не является центром американских боевых действий или стратегического анализа.

Сфотографировав документы, Тейшейра якобы поделился ими с небольшой группой молодых коллег, интересующихся оружием и военной культурой. Это крайний пример тенденции к «чрезмерному обмену» разведывательными данными и анализом — во многом это проистекает из мнения после 11 сентября о том, что в разведывательной системе США слишком много «бункеров».

К сожалению, документы сейчас находятся в мировом обращении. Если это правда, то это выявило не только слабые стороны способности Соединенных Штатов защищать секретную информацию, но также ослабило желание союзников и партнеров делиться конфиденциальными мнениями и информацией с Соединенными Штатами; предоставил России большое (хотя и неубедительное) количество разведывательных данных в преддверии весеннего наступления на Украину; и предоставление российской пропагандистской машине нового механизма для вливания большего количества лжи в информационные сети США и их союзников (например, путем явного изменения данных о потерях в пользу России в опубликованных документах). READ Опыт Ирфана Патана в прусской фотографии кобры Викрама | Новости кино на тамильском языке

Это явный физический удар как по Министерству обороны, так и по всему разведывательному сообществу США. И это поднимает вопросы не только о чрезмерном обмене и базовом допуске к секретным данным, но и о самой массе того, что засекречено — более 50 миллионов документов каждый год. Если все вроде бы засекречено, то как добиться должного уровня внимания к действительно сверхсекретной и разрозненной информации?

К сожалению, мы уже видели этот фильм.

В 2013 году, когда я заканчивал свой срок на посту Верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в НАТО, Эдвард Сноуден, примерный и идеалистичный подрядчик, работающий в Агентстве национальной безопасности, раскрыл большое количество высокотехнологичной информации о сверхсекретных возможностях американской разведки. агентства. Это был тяжелый удар, изменивший способы сотрудничества частных компаний с американскими сборщиками денег.

Сноуден скрывается от правосудия и недавно стал гражданином России, приняв присягу на верность Российской Федерации, аналогичную той, которую он предал Соединенным Штатам. (Кстати, теперь он имеет право на драфт — удачи с этим.)

Инцидент со Сноуденом произошел на фоне обнародования секретных материалов WikiLeaks — ошеломляющей коллекции из сотен тысяч сверхсекретных дипломатических телеграмм и сообщений, размещенных на онлайн-платформе Джулиана Ассанжа. Его предоставила младший военный аналитик-идеалист Челси Мэннинг, чей приговор был смягчен президентом Бараком Обамой в 2017 году.

В любом случае, я очень беспокоился о дипломатическом влиянии. Моя работа в то время заключалась не в том, чтобы определить, как произошли эти нарушения, а в том, чтобы разобраться с разветвлениями на передовой наших военных и дипломатических усилий. Были значительные тактические последствия — в частности, новое сдержанное отношение ключевых союзников к обмену информацией, свидетельские показания в тоне по всем направлениям и возрастающие трудности в работе со странами-партнерами в Афганистане, где я в то время усердно работал над усилением участия союзников. Утечки Сноудена и Мэннинга привели наших оппонентов в Москву в восторг. READ Электронная война стала реальностью

Существует много видов шпионажа, но эти типы «внутренних» угроз труднее всего контролировать. У разведывательных и оборонных служб есть впечатляющие технические средства для защиты секретных материалов, но когда дело доходит до непредсказуемой выгоды для людей, риск разоблачения резко возрастает.

Пентагон, ЦРУ, Разведывательное управление Министерства обороны, Агентство национальной безопасности и остальная часть общества должны удвоить свои усилия по проверке тех, кто подает заявку на допуск; поощрять культуру «если увидишь, скажи что-нибудь» на своих рабочих местах; и очистить ранее пропущенные сайты в Интернете (очевидно, в строгом соответствии с законом и политикой правительства).

Что касается наших союзников и их реакции, мы должны отметить, что из-за характера событий в мире время от времени будут происходить неприятные инциденты, подобные этому (и что ни одна страна не застрахована от них или выше, агрессивно использующих объединение). В конечном счете, общий стратегический выбор других наций в отношении союзов и союзов будет выше таких инцидентов.

Наконец, есть несколько долгих ночей в Пентагоне и в Европейском командовании США в Штутгарте, Германия — моем бывшем командовании. Военные чиновники возьмут на себя геркулесову задачу — строчка за строкой просмотреть выставленные документы и проанализировать ущерб от глобального выпуска всего, от недостатков ПВО Украины до состояния логистических линий снабжения. Нам также нужно будет скорректировать собственные планы (как это сделают украинцы) с учетом нового уровня информированности Москвы о войне, какой мы ее видим. Еще многое предстоит сделать, и, конечно, это уже делается.

Но мы и раньше были в неспокойном море, и, в конце концов, мы пройдем через это без чрезмерного ущерба общим целям Америки, как тактическим, так и стратегическим. Человеческие слабости всегда найдут способ разрушить наши системы — по крайней мере, до тех пор, пока (черт возьми!) мы не передадим управление ИИ. READ На NBCSN покажут документальный фильм о рулоне Гарднере

Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции или Bloomberg LP и ее владельцев.

Джеймс Ставридис, обозреватель Bloomberg. Адмирал ВМС США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий НАТО, почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса, он является вице-президентом по глобальным вопросам в Carlyle Group. Он входит в советы директоров компаний American Water Works, Fortinet, PreVeil, NFP, Ankura Consulting Group, Michael Baker и Neuberger Berman, а также консультировал Shield Capital, фирму, инвестирующую в сектор кибербезопасности.