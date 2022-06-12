Утечка мозгов из России: Война с Украиной вынуждает десятки тысяч людей бежать за границу

До войны России с Украиной режиссер Анна Демидова руководила независимой театральной труппой в Москве. Но так называемая «спецоперация» Кремля все изменила.

В начале марта она решила покинуть Россию в знак протеста против вторжения.

Анна убеждена в социальной и политической роли, которую может сыграть искусство. Я встретил ее в центральном берлинском районе Митте, куда она недавно переехала в надежде начать новую жизнь.

Она объяснила мне, что ее семья, опасаясь за ее безопасность, вынудила ее покинуть Россию после ее неоднократного участия в антивоенных протестах внутри страны.

«До того, как Путин начал эту войну, я пытался вложить все, что у меня было, как человек, как гражданин, а также как художник, чтобы люди поняли, что нам нужно больше ответственности, что мы должны участвовать в нашей политической жизни. Потому что люди не разбираются в политике, им это не интересно, они мало говорят о том, что происходит в России».

На личном уровне Анна сказала мне, что завоевание знаменует собой конец всего, заставляя ее чувствовать, что все, чего она пытается достичь, бессмысленно.

«Часть меня не могла понять, что происходит, но другая часть меня тоже понимала, что это логическое продолжение того, что Путин делал последние 20 лет».

«Наша страна стала более милитаризованной. Мой дед и все мои родственники говорили, что война больше никогда не должна повториться. Лозунг празднования окончания Второй мировой войны был «Никогда больше». Но в какой-то момент Путин изменил это «Мы можем сделать это снова. Это безумие. Полностью».

Наступление на свободу слова в России также заставило многих журналистов покинуть страну. Встреча с коллегами-профессионалами, которые были вынуждены уехать, вызвала у меня массу эмоций.

Наша работа как журналистов заключается в том, чтобы быть свидетелями для общественности, проливая свет как на общество, так и на события. Это по-прежнему стоит многих жизней каждый год.

По данным ЮНЕСКО, в 2021 году было убито 55 журналистов. Много журналистов убивали и убивают в Украине, а внутри России журналисты также остаются в опасности.

Ангелине Давыдовой, известному журналисту-экологу из Санкт-Петербурга, понадобилась неделя, чтобы упаковать свой мир в чемодан.

«Я понял, что если я хочу продолжать свою работу и если я хочу продолжать публично выражать то, что я думаю в СМИ, а также в своих социальных сетях, то я должен принять решение. Либо я останусь в стране и заткнусь. , или я остаюсь в стране и всегда чувствую страх, если вы продолжите высказываться или покинете страну — и решите покинуть страну».

«Я всегда считал, что даже когда у нас были какие-то негативные политические тенденции, люди все еще могли что-то сделать. Сейчас я вижу, что многие из этих конкретных и конкретных действий были подавлены этим очень высоким политическим решением. [going to war]что на самом деле не имеет ничего общего ни с жизнью людей в стране, ни с их благополучием, ни с их будущим».

Будь то журналисты и художники, осуждающие российские ограничения свободы слова, или технологи, использующие свои навыки, чтобы предоставить онлайн-пространство диссидентам, все, у кого я брал интервью, полны решимости использовать свои навыки для продвижения изменений извне.