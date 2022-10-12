Утечка на трубопроводе «Дружба» сократила поток российской нефти в Германию

Польша обнаружила утечку поздно вечером во вторник

Польша говорит, что утечка, скорее всего, случайна, а не саботаж

Германия заявляет, что ее запасы сырой нефти достаточны

У нефтеперерабатывающего завода Schwedt, обслуживающего Берлин, мало альтернатив

ВАРШАВА (Рейтер) — Германия заявила в среду, что получает меньше нефти, но все еще имеет достаточно запасов после того, как Польша обнаружила утечку в трубопроводе «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу, что, по словам Варшавы, могло быть результатом аварии, а не саботажа.

Обнаружение утечки на основном маршруте транспортировки нефти в Германию, о котором оператор PERN заявил во вторник вечером, произошло в связи с тем, что Европа находится в состоянии повышенной готовности из-за энергетической безопасности после вторжения Москвы в Украину, которое привело к прекращению поставок газа.

На кадрах с беспилотника видно, как черное пятно нефти из подземного трубопровода растекается по сельскохозяйственным угодьям в месте разлива, окруженное пожарными машинами и другими аварийными бригадами.

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«Надежность поставок в Германию в настоящее время гарантирована», — заявил представитель министерства экономики. Он добавил, что «нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Леоне по-прежнему получают сырую нефть по трубопроводу «Дружба».

Нефтеперерабатывающий завод Schwidt, который поставляет 90% топлива в Берлин, заявил, что поставки осуществляются, но с уменьшенной мощностью.

Германия заявила, что надеется в ближайшее время получить от Польши больше информации о причине утечки и способах ее устранения.

Европа находится в состоянии повышенной готовности по поводу безопасности энергетической инфраструктуры, так как в прошлом месяце были обнаружены крупные утечки в газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», которые проходят из России в Европу по дну Балтийского моря. И Запад, и Россия обвинили в саботаже.

Станислав Зарин, представитель польских спецслужб, сообщил Рейтер, что рассматриваются все возможные причины утечки.

Матеуш Бергер, высокопоставленный чиновник Польши, отвечающий за энергетическую инфраструктуру, сказал, что авария, вероятно, была «случайным повреждением», добавив, что на данный момент «нет никаких оснований» полагать, что это был саботаж.

Бергер сказал, что утечка произошла в 70 км к западу от Блока, где расположен крупнейший в Польше нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий BKN Orleans. В результате часть пропускной способности трубопровода в сторону Германии оказалась недоступной, сказал он, добавив, что ремонт «вероятно, не займет много времени».

Вечером премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что еще слишком рано говорить о том, была ли утечка случайным повреждением или вызвана саботажем.

«…многие шаги указывают прямо на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только потом подтверждать наши предположения», — сказал он польской государственной радиостанции.

Вид на нефтехранилище PERN, часть инфраструктуры трубопровода «Дружба», в Мишевко-Стшалковске недалеко от Блока, Польша, 12 октября 2022 г. REUTERS/Kacper Pembel Читать далее

Россия по-прежнему остается крупным поставщиком немецкой нефти

Нефтепровод «Дружба», название которого в переводе с русского означает «дружба», является одним из крупнейших трубопроводов в мире, снабжающим российской нефтью большинство стран Центральной Европы, включая Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию.

Российская государственная трубопроводная монополия «Транснефть» заявила, что продолжает перекачивать нефть в Польшу.

Польская PKN Orlen (PKN.WA) заявила, что поставки на ее блочный нефтеперерабатывающий завод были бесперебойными, в то время как чешский трубопроводный оператор MERO не заметил изменений в потоках в Чешскую Республику.

«Основное действие (которое мы предпринимаем) — откачать жидкость, найти утечку и остановить ее», — заявил официальный представитель пожарной команды Кароль Кержковски государственной телерадиокомпании TVBinfo, добавив, что опасности для населения нет.

Пожарные в северо-центральном Куявско-Поморском районе Польши заявили, что откачали около 400 кубометров нефти и воды с места, которое находилось посреди кукурузного поля.

В PERN заявили, что вторая линия газопровода Дрогба работает в обычном режиме.

Общая мощность западного участка обеих линий, транспортирующих нефть из центральной Польши в Германию, составляет 27 миллионов тонн сырой нефти в год.

Немецкий нефтеперерабатывающий завод Schwidt, который обслуживает Берлин, будет испытывать дополнительные трудности, если поставки на Дружбе будут прекращены, поскольку у него мало альтернативных вариантов удовлетворения своих потребностей в сырой нефти.

Правительство Германии стремится отменить импорт нефти из России до конца года в связи с санкциями ЕС. Но в первые семь месяцев года Россия по-прежнему оставалась его крупнейшим поставщиком, на долю которого приходилось чуть более 30% импорта нефти.

Пока Германия ищет альтернативные источники для Шведта, Дружба может быть полезна для поставок нефти через польский порт Гданьск.

Правительство Германии ведет переговоры о получении нефти из Казахстана для поставок в Шведт, но эта нефть также должна поступать в Германию по трубопроводу «Дружба».

Берлин отклонил предложение президента России Владимира Путина поставлять газ в Европу этой зимой по «Северному потоку — 2» — новому газопроводу, запуск которого Германия отказалась разрешить. Представитель правительства заявил, что если Россия хочет отправить газ, она может сделать это через «Северный поток-1».

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Об этом сообщает агентство Reuters. Написано Аланом Шарлишем и Мареком Стшелецки; Под редакцией Джин Харви и Элейн Хардкасл

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