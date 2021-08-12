Утечка новой Lamborghini Countach LPI 800-4

новый Lamborghini Countach Официально он дебютирует на Пеббл-Бич в воскресенье, но, возможно, мы уже успели взглянуть на устройство, которое возродится. Рекомендуемая доска. Просочившиеся изображения, показанные здесь, взяты со шпионской фотографии. varryx_, который утверждает, что они официальные, но мы не узнаем наверняка, пока Ламборджини Снимите автомобильный чехол.

Если эта дырявая конструкция будет подтверждена на официальном показе, похоже, что автопроизводитель проделал достойную работу, обновив внешний вид Countach, сохранив при этом линии и общее ощущение классического суперкара. От профиля до боковых планок и даже колес, т Наследие Countach здесь.

Мой любимый обратный вызов на Countach – это наклейки. Новый суперкар, скорее всего, будет иметь буквы, похожие на боковую линию, как если бы само название было выделено курсивом. Вы смотрите не только на Countach. это Контач.

Табличка с именем находится в каком-то странном месте, хотя она не посередине и не полностью сбоку, как вы можете видеть, кто главный тизеры Поделитесь Lamborghini. Это также немного странно, потому что я не могу вспомнить многие автомобили с названием их модели на передней панели.

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Обычно он зарезервирован для бренда и / или логотипа, но мне нравится Ламбо. Выглядит филигранно, обычно я ненавижу это, но работает! Возможно, потому, что в другом месте есть перфорация, например, двигатель, который читает V12, или топливная дверца, которая читает Lamborghini курсивными буквами – на всякий случай вам нужно напомнить, что и автомобиль, и производитель являются датами.

громко и ясно прочтите люк топливного бака и двигатель; Это не полностью электрифицированное возвращение. Новый Countach – это слух Вместо этого быть гибридом. Говорят, что название нового суперкара – это то, что ему дает. Гибридная поездка, то есть LPI задний продольный гибрид, мне Дорога показать. Потенциальная силовая установка Countach, как мы видели, не совсем нова. такая же обстановка в Lamborghini Sia п. Второй, дорожные знаки Он утверждает, что новый Countach будет развивать мощность около 789 лошадиных сил, а его гибридные лошади будут иметь доступ ко всем четырем колесам в режиме полного привода.

Это несколько соответствует Объявления От производителя конкурирующих суперкаров Феррари, что может указывать на то, что гибридный s суперкары здесь ненадолго.