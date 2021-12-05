Утечка Battlefield 2042 раскрывает важные функции перед запуском

новый Поле битвы 2042 Утечка выявила огромную функцию, которая, к сожалению, была вырезана в какой-то момент во время разработки и до того, как в прошлом месяце была выпущена финальная версия игры на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S и Xbox Series X. Утечка происходит в заметном способ Поле битвы 2042 Утечка и инсайдер, Том Хендерсон. В Твиттере Хендерсон сообщил, что орбитальная карта игры была еще более амбициозной, чем можно было бы отразить в конечном продукте.

По словам Хендерсона, изначально предполагалось, что на орбитальной карте будет показано событие наводнения, покрывающее части карты наводнениями. Чтобы поддержать это утверждение, Хендерсон представил некоторые технические концепции, демонстрирующие эту функцию в действии. Конечно, это было бы очень сложно реализовать с точки зрения дизайна и техники, что, вероятно, объясняет, почему он вообще не появляется.

Ниже вы можете лично проверить вышеупомянутый концепт-арт, снова любезно предоставленный Хендерсоном:

А пока отнеситесь ко всему этому с осторожностью. Хотя есть мало места для сомнений в искусности концепции или надежности Хендерсона, это не меняет того факта, что это не на 100 процентов достоверная новость прямо из уст лошади.

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«Поле битвы 2042 Несомненно, EA и DICE должны были оттеснить их к 2022 году », — говорится в статье. Наш официальный обзор из игры. Вместо этого версия этой игры, которая доступна в настоящее время, временами была для меня почти неиграбельной с момента ее первого выпуска. Даже тогда, некоторые из основных изменений дизайна, которые DICE внесла в Поле битвы 2042 Не чувствую себя лучше. Вместо улучшения по существу поле боя Опыт, который понравился фанатам Battlefield 3А также 4, или плохая компания 2А также 2042 г. Она — выпуклая оболочка своего прежнего «я», пытающаяся восстановить некоторое подобие былой славы. Как фанат, который играет в этот сериал более десяти лет, Поле битвы 2042 Это огромное разочарование, которое, как мне кажется, стоит сэкономленных денег. «