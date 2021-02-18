Утечка BlizzCon раскрывает Burning Crusade для World of Warcraft Classic

Blizzard Entertainment готовится провести свое первое виртуальное шоу от BlizzCon в эти выходные, но, похоже, разработчик преждевременно сообщил о некоторых сюрпризах. На пресс-сайте Blizzard вкратце была вся информация о предстоящем. Мир Warcraft: Shadowlands Коррекция и World of Warcraft Classic: Пылающий крестовый поход Расширение, согласно опубликованному в Охиде, И Несколько сообщений на Reddit.

По настою Shadowlands Патч 9.1 будет включать новую область, которую Тюремщик втянул в Мао. Также будет новое массивное подземелье, а в Торгасте состоится рейд из 10 боссов. У игроков также будет возможность объединить все четыре фракции Reign в Shadowlands и возможность летать по Shadowlands.

На World of Warcraft Classic Впереди утечка говорит, что метель покажет Пылающий крестоносец расширение. Это означает, что игроки снова смогут отправлять корабли через Темный портал в Запределье. У игроков также будет возможность создавать новых персонажей эльфов крови или дренеев, с которыми они еще не были знакомы. Великолепный Четное Пылающий крестоносец. Если вы предпочитаете не продвигаться вперед Вау классика Путешествие, просочившиеся данные говорят, что Blizzard представит новые серверы Classic Era, которые не продвигаются к первому расширению игры.

Что касается остальной информации о том, что будет Мир Warcraft Что касается других игр Blizzard, мы можем услышать больше, когда BlizzConline официально запустится в пятницу, 19 февраля.