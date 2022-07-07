Утечка Galaxy Watch 5 дает лучшее представление о грядущих умных часах Samsung

3D-рендеринг будущих умных часов Samsung, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, появился в сети благодаря Ликер Эван Бласс И 91 мобильный, за месяц до ожидаемого запуска в августе. Дисплеи показывают часы со всех сторон, что совпадает с другими просочившимися сведениями о двух устройствах.

Первым из них является Galaxy Watch 5 Pro, который является более отличительным из двух и, по слухам, является преемником прошлогоднего Galaxy Watch 4 Classic. Плохая новость в том, что слухи ходят круглосуточно Он больше не имеет физического вращающегося безеля. Похоже на правду — в этих шоу нет и следа любимого фанатами механизма. Также упоминается один размер модели, 45 мм, вместо двух размеров, которые мы видели в прошлом году (46 мм и 44 мм).

Тогда есть стандартные Galaxy Watch 5, которые имеют более простой дизайн. Говорят, что он будет доступен в двух размерах; Размер 44 мм и меньше не указан. И Watch, и Watch 5 Pro будут иметь пару физических кнопок справа от их экранов, а также возможность подключения LTE, поддержку GPS и водонепроницаемость 5ATM, что означает, что они могут оставаться на глубине от 50 метров до 10 минут за раз.

Что касается программного обеспечения, Бласс сообщает, что обе модели будут работать под управлением Google WearOS 3.5 с интерфейсом Samsung One UI Watch 4.5. В предыдущем отчете говорилось, что они Поддержка быстрой зарядки 10 Втвместо зарядки 5 Вт у своих предшественников.

По словам Бласса, две модели часов могут быть анонсированы в следующем месяце в рамках ежегодного летнего мероприятия Samsung Unpacked. Сообщается, что к ним присоединится новый набор наушников Galaxy Pro, а также новые складные устройства Flip и Fold.