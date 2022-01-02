Утечка GoldenEye 007, похоже, связана с портом Xbox

Культовый шутер для Nintendo 64. Золотые глаза 007 Вы можете получить новую версию, если последняя утечка является каким-либо признаком. Серия достижений Xbox для Золотые глаза 007 Это появилось в сети, что, похоже, указывает на то, что популярная видеоигра может получить новый порт в ближайшем будущем, хотя ничего официального не было объявлено.

Веб-сайт TrueAchievements, который отслеживает такие вещи, похоже, был обнаружен недавно. Список достижений Xbox Чтобы получить версию Xbox Золотые глаза 007 Он состоит из 55 отдельных достижений общей стоимостью 1000 Gamerscore. Лишь немногие учетные записи Xbox также достигли любого из этих достижений. IGN. ПримечанияЕсть предположение, что по крайней мере два из них принадлежат Rare, компании, которая изначально создавала видеоигры для Nintendo 64, но позже была приобретена Xbox.

Вот несколько изображений достижений для достижений Xbox GoldenEye 007. pic.twitter.com/dHEXgIv4Zv — Wario64 (@ Wario64) 1 января 2022 г.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда файлы меняют конфигурацию. Золотые глаза 007 слышал о нем. Давно отмененная версия видеоигры для Xbox Live Arcade Он появился в сети в начале 2021 года.. Неясно, связаны ли каким-либо образом список достижений и унаследованный проект, но, что примечательно, 1000 Gamerscore, прикрепленные к нему, похоже, исключают список достижений как минимум из старого проекта.

На данный момент неизвестно, когда и появится ли новый порт. Золотые глаза 007 Об этом объявит Xbox. На данный момент единственная официальная видеоигра о Джеймсе Бонде — это игра, разработанная разработчиком франшизы IO Interactive из Hitman. Ранее анонсировано в 2020 году. Ты можешь проверить Все наши предыдущие обзоры Джеймса Бонда в целом здесь..

Что вы думаете о просочившихся достижениях Xbox Золотые глаза 007? Как вы думаете, возможно ли в ближайшее время анонсировать новый порт? Расскажите нам в комментариях или свяжитесь со мной и напишите мне прямо в Twitter по адресу Встраивать твит Говоря обо всем, что касается игр!