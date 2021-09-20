Утечка Pixel 6 Pro показывает, что это будет самый быстро заряжающийся телефон Google за всю историю

Телефоны становятся больше. Например, Pixel 6 Pro будет иметь огромный 6,7-дюймовый экран, самый большой из всех телефонов под брендом Google на сегодняшний день. Конечно, по мере того, как эти экраны становятся больше, а процессоры становятся более мощными, батареи должны становиться больше, чтобы не отставать от скорости (это, конечно, помогает с внутренним размером). Согласно последней утечке Pixel 6, Pro будет иметь быструю зарядку до 33 Вт.

Эта новость пришла из Разработчики XDA, ссылаясь на нормативную сертификационную этикетку Тайваня для устройства, которое может заряжать до 11 В 3 А. Если вы помните свою элементарную науку об электричестве, это означает 33 Вт сока. Номенклатура кажется несколько полной, так что, похоже, это происходит. К сожалению, вам нужно будет предоставить собственное зарядное устройство, чтобы воспользоваться этими скоростями: как Apple и Samsung, Google сделает это. Прекратите включать зарядные устройства в телефоны После Pixel 5a.

33 Вт чуть меньше чем вдвое превышает максимальную скорость зарядки 18 Вт для Pixel 5, Pixel 4 и Pixel 3. Это должно привести к значительному увеличению скорости зарядки, даже если батарея на 25% больше, чем у прошлогодней основной батареи (5000 мА по запросу) до После дополнительных утечек). 33 Вт, который превзойдет некоторых из крупнейших конкурентов Android, таких как Galaxy S21 Ultra (25 Вт), и при этом значительно отстает от впечатляющей зарядки 65 Вт таких телефонов, как OnePlus 9 и Asus ROG Phone 5.

Утечка ничего не говорит о более быстрой беспроводной зарядке, хотя предыдущие утечки предполагают, что Новая версия Pixel Stand Он будет поддерживать более быструю зарядку Qi 23W, для которой нужен встроенный вентилятор. Предполагается, что Pixel 6 и 6 Pro будут официально выпущены в течение следующих нескольких недель. Вы взволнованы?