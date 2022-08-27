Утечка Xbox Game Pass Friends & Family может означать обмен с друзьями

Возможная утечка бренда грядущей семейной подписки Xbox Game Pass от Microsoft предполагает, что вы также сможете поделиться подпиской с друзьями. Майкрософт начал Протестируйте ее семейный план на Xbox Game Pass Ранее в этом месяце в Ирландии и Колумбии Agiornamente Lumia из Твиттера обнаружила бренд «Game Pass Friends & Family».

Утечка может означать, что Microsoft не рассматривает вопрос о том, чтобы подписчики Xbox Game Pass Ultimate делились своими преимуществами только с ближайшими членами семьи. Текущая предварительная версия позволяет подписчикам Xbox Game Pass Ultimate платить 21,99 евро в месяц в Ирландии (вместо 12,99 евро в месяц) за неназванный тестовый план, который включает совместное использование преимуществ подписки с четырьмя другими пользователями. Microsoft в настоящее время не упоминает семейные ограничения в своем плане тестирования, только люди должны находиться в одной стране.

В настоящее время Microsoft предлагает Xbox Game Pass или PC Game Pass за 9,99 долларов в месяц. Ни один из них не включает возможности сетевой многопользовательской игры, но вы можете перейти на Xbox Game Pass Ultimate за 14,99 долларов США, что открывает доступ к Game Pass для консоли, ПК и доступ к EA Play и сетевой многопользовательской игре.

Этот новый семейный план, потенциально именуемый Xbox Game Pass Friends & Family, будет включать в себя все преимущества Xbox Game Pass Ultimate для четырех других друзей или членов семьи. Это включает в себя доступ к Xbox Cloud Gaming, Xbox Live и даже версиям игр PC Game Pass.

Мы обратились в Microsoft за комментариями по поводу утечки торговой марки и сообщим вам об этом соответствующим образом.