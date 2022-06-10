Утечки Сноудена открыли эру цифрового беспокойства

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Добро пожаловать в Кибербезопасность 202! Это был фильм 1999 года.Бойцовский клубВыше среднего? Или это было настолько уважительно, что трудно было оправдать высокие ожидания? Есть ли разница? меньше: Главный представитель Грузии по выборам даст показания перед комиссией 6 января, и Россия вновь предупреждает о кибератаках США.

Со времени открытий Сноудена мир изменился в трех направлениях.

Массовые открытия Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена начали публиковаться девять лет назад на этой неделе, раскрывая всю широту цифрового шпионского ПО в США и коренным образом меняя представление общественности о технологиях, конфиденциальности и цифровой безопасности.

Выводы Сноудена, впервые опубликованные в «Вашингтон пост» и «Гардиан», относительно узко касаются шпионажа со стороны правительства США. Но они помогли вступить в эпоху, когда люди начинают чувствовать себя менее защищенными на своих цифровых устройствах по целому ряду причин. — От государственного наблюдения до хакеров-преступников и вторжения в частную жизнь технологических компаний.

«Это стало катализатором ряда вещей, которые оставили неизгладимый отпечаток на роли конфиденциальности в нашем политическом дискурсе и на отношении к тому, насколько люди доверяют правительству Соединенных Штатов и, в частности, Агентству национальной безопасности». Бобби Чеснисказал мне профессор права Техасского университета в Остине, специализирующийся на вопросах национальной безопасности.

Открытия стали поворотным моментом, когда темная сторона Интернета и цифровых технологий стала играть гораздо более широкую роль в жизни американцев..

«[The Snowden revelations] кристаллизовали трансформацию, которая уже происходила», — сказал Чесни.

«Люди стали проводить большую часть своей жизни в цифровом формате. На наших устройствах происходили более важные вещи. Общественность начала понимать, что можно сделать с помощью этих систем. [by government intelligence agencies and criminal hackers]. Правительство начинает понимать, что понимание аналоговым миром баланса между конфиденциальностью и безопасностью может не очень хорошо отразиться в цифровом мире».

Вот три основных способа, которыми мир изменился после этих открытий.

Главное агентство цифрового шпионажа страны уже к 2013 году начало играть более важную общественную роль, выйдя из десятилетий, в течение которых полушутя называли «Нет такого агентства». Этот сдвиг был вызван растущим осознанием того, что АНБ нуждается в большем взаимодействии с общественностью и промышленностью, чтобы помочь бороться с иностранными кибератаками, которые начали поражать частный сектор.

Но разоблачения Сноудена усугубили этот сдвиг: директор агентства и высокопоставленные чиновники были отправлены на серию публичных мероприятий, направленных на восстановление запятнанной репутации АНБ.

В частности, директор Агентства национальной безопасности Генерал Кейт Л. Александр Выступил с программной речью на конференции Black Hat Cyber ​​Security в 2013 году — и Говорите через домогательства Интернет-профессионалами, которые считали, что агентство перешло границы и сделало Интернет менее безопасным. READ Untitled Ventures присоединяется к борьбе за стартапы в России и Восточной Европе с войной на 118 миллионов долларов

Девять лет спустя чиновники АНБ играют гораздо большую общественную роль. Директор АНБ Генерал Пол Накасоне Исполняющий обязанности директора по кибербезопасности Роб Джойс Регулярно выступайте на конференциях по кибербезопасности и других мероприятиях. Агентство также запустило Центр сотрудничества в области кибербезопасности, где оно напрямую обменивается информацией с более чем 100 компаниями из частного сектора.

«[Snowden] Ускорил — незаконно и с большим ущербом для Соединенных Штатов — то, что произошло бы в любом случае, но, вероятно, заняло бы еще три-пять лет», — бывший главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности. Гленн Герстелл скажи-ка.

Герстел, который начал работать в АНБ в 2015 году, сказал, что это произошло через два года после утечки Сноудена.

Были внесены некоторые исправления мониторинга

Одна из основных программ, на которую были направлены утечки — массивный сбор метаданных телефонов Агентства национальной безопасности — была закрыта. В рамках этой программы агентство собирало огромное количество данных о том, кто кому и когда звонил, а не о содержании этих разговоров, и сохраняло их для использования в антитеррористических расследованиях.

Еще одна крупная программа, которая включала сбор телефонных и интернет-данных от граждан, не являющихся гражданами США, все еще активна. Эта программа была подвергнута критике, в частности, за сбор информации от американцев, которые вступили в контакт с иностранными объектами наблюдения.

Но эти изменения далеки от того, чего добивались большинство часовых критиков.. А меры прозрачности, принятые разведывательным сообществом, такие как публикация номеров секретных заказов на прослушивание телефонных разговоров и поиск данных об американцах и американских компаниях, часто были слишком общими, чтобы приносить пользу внешним наблюдателям.

Утечки также способствовали общему недоверию к правительству, которое с тех пор только выросло.

Утечки Сноудена стали неожиданной разорвавшейся бомбой для большей части американской общественности, хотя публичные подробности шпионской программы были известны инсайдерам национальной безопасности.

Это был не первый скандал, из-за которого американцы потеряли веру в правительство — наследие, восходящее к эпохе Уотергейта и ранее. Но это был один из первых цифровых век. И смешалось с общим ощущением, что Интернет был загадочным местом, где правительство и другие безразличны к частной жизни людей.

«Для многих людей нет пути назад в вопросе слежки и доверия к правительству. Это имеет огромное и долгосрочное влияние», — сказал мне Чесни.

Главный избирательный штаб Грузии даст показания на слушаниях комитета 6 января этого месяца.

министр иностранных дел Грузии Брэд Рэйвенсбургер (R) и его заместитель, Габриэль СтерлингОн даст показания позже в этом месяце. Новости NBCДжулия Джестер и Дар Грегориан Отчет. Это часть очевидной попытки комитета связать бывшего президента Дональд Трампх Ложные обвинения в фальсификации выборов и взломе для оказания давления на государственных чиновников и насильственного штурма Капитолия 6 января 2021 года. READ Путеводитель о том, что происходит с Золотым глобусом 2022 года

Равенсбергер сыграл ключевую роль в противодействии ложным заявлениям Трампа о том, что выборы в его штате были украдены. В январе 2021 года Трамп призвал Равенсбургера «создать 11 780 голосов», чтобы свести на нет победу президента Байдена в штате, — попытка, которой Равенсбургер сопротивлялся.

В прошлом месяце Равенсбургер выиграл предварительные выборы Республиканской партии против поддерживаемого Трампом представителя. Джуди Хейс Почти на 19 очков. Моя коллега Эми Гарднер написала, что Равенсбургер «дезавуировал ложные обвинения Трампа в фальсификации выборов перед всеми, кто их слушает», но он также «отчасти выиграл, заигрывая с базой Трампа обещаниями более жесткой безопасности выборов».

Россия возобновляет предупреждения США о кибератаках

Сотрудник по киберпространству МИД России, Андрей КрутскихИ предостеречь Что Россия не оставит без ответа агрессивные действия Америки в киберпространстве в комментариях на сайте Госдепартамента.

Это уже второе подобное предупреждение Крутских за последнюю неделю, и оно следует за генералом. Пол НакасонеСША признали, что правительственные хакеры США проводят наступательные кибератаки, чтобы поддержать усилия Украины по борьбе с российскими захватчиками.

Есть большие опасения по поводу возможных российских кибератак против американских целей, но с начала войны крупных атак не было.. Президент Байден предупредил президента России Президент России Владимир Путин В прошлом году правительство США заявило, что отреагирует, если российские хакеры нарушат «основные правила» в отношении атак на важные организации, такие как трубопроводы и водоочистные сооружения. Предупреждения могут помочь двум странам избежать эскалации киберконфликта.

Предыдущее предупреждение Крутских прозвучало в интервью российской газете «Коммерсантъ». По словам обозревателя Post, он предупредил США, чтобы они не «провоцировали Россию на ответные меры», и сказал, что «исход этого «хаоса» может быть катастрофическим». Дэвид Игнатиус.

Китай тоже имеет свой вес. «Вышеупомянутые операции США могут привести к эскалации российско-украинского конфликта и даже к ядерной атаке», — заявил представитель МИД КНР. Чжао Лицзянь Он сказал На пресс-конференции в среду.

Сенаторы-демократы бьют тревогу из-за дезинформации на промежуточных выборах

Более дюжины сенаторов-демократов написали письмо пяти чиновникам администрации Байдена, предупредив, что вторжение России в Украину может привести к росту дезинформации относительно второго срока полномочий. изнутриГрейс Панетта и Джон Халтивангер Отчет.

В письме упоминаются предыдущие попытки России повлиять на выборы в США в 2016 и 2020 годах. READ Обзор Олимпиады: бронзовый призер боксера Давида Ника - фаворит любительского телевидения

«Поскольку вторжение России в Украину усилило российскую дезинформацию и предупреждения о потенциальных кибератаках, мы призываем вас убедиться, что ваши агентства готовы быстро и эффективно реагировать на кампании влияния России, направленные на выборы 2022 года», — написали 17 сенаторов.

Обращение возглавил председатель комитета Сената по правилам Эми Клобушар (D — Миннесота) и председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид (ДРИ). Председатель сенатского комитета по внутренней безопасности Гэри Питерс (Д-Митч.) Он тоже подписался.

Демократы Палаты представителей призывают прихожан жестко относиться к шпионскому ПО

Шесть демократов в Палате представителей обратились к законодателям с просьбой разработать законопроект об ассигнованиях Министерства торговли, чтобы добавить язык, нацеленный на компании-шпионы. сообщение Получено Cyber ​​​​Security 202.

Законодатели хотели, чтобы отчет по законопроекту похвалил Министерство торговли за добавление NSO Group в свой черный список экспорта.

Они также хотели, чтобы высокопоставленные законодатели призвали Министерство торговли «рассмотреть вопрос о добавлении дополнительных товаров и услуг в список наблюдения за торговлей с возможностями мониторинга, которые могут быть использованы для нарушения прав человека, с последующими лицензионными требованиями, предъявляемыми к конечным пользователям с историей внутренних нарушений». репрессии».

Письмо было подписано представителями. Том Малиновски (DNJ), Хоакин Кастро (Д-Техас), Кэти Портер (Д-Калифорния), Андре Карсон (D-инд.), Анна Эхо (Д-Калифорния) и ru Ханна (Д-Калифорния).

Крис Инглис и помощник исполнительного директора CISA Эрик Гольдштейн Национальный кибер-менеджери помощник исполнительного директора CISA говорить На электронном саммите ITI в понедельник.

Судебный комитет Сената хозяева Слушание по поводу угроз работникам избирательной комиссии во вторник в 10:00.

Комитет по энергетике и внутренней торговле Он заботится Слушание по закону о конфиденциальности вторник, 10:30.

Кэрол ХаусДиректор по кибербезопасности и безопасным цифровым инновациям Совета национальной безопасности, Директор по кибербезопасности и безопасным цифровым инновациям Совета национальной безопасности, Он говорит На мероприятии Атлантического совета, посвященном проблемам кибербезопасности с цифровыми валютами центрального банка, в среду, 12:30.