Утечки утверждают, что силы российского спецназа уничтожаются на Украине

Спецназ, общий термин для российских сил специальных операций, являются самыми элитными силами в Российской Федерации. В Украине их тоже уничтожают.

Об этом свидетельствуют просочившиеся документы, отслеживающие войну в Украине. Потери настолько велики, что, учитывая время, необходимое для обучения бойцов спецназа, США считают, что России может потребоваться до десяти лет, чтобы компенсировать потери за последние 14 месяцев. Документы датированы концом 2022 — началом 2023 года, что дает относительно недавнюю картину боевых действий.

Проблема двоякая, говорится в просочившихся документах. Россия чрезмерно использует свои силы специальных операций, постоянно вводя их в боевые действия, в результате чего многие остались истощенными и лишенными сил. Их также размещают на передовой в прямом бою. В результате они, как и регулярные войска, несут огромные потери из-за продолжающейся жестокой войны на истощение.

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Тяжелые потери были связаны с тактикой, использованной в начале войны. В рамках неудавшейся попытки быстро выдвинуться и захватить Киев командиры приказали силам спецназа выдвинуться на передовую, ускорив ожидаемые успехи русских. Сильное украинское сопротивление остановило продвижение русских и превратило специализированные подразделения в фураж. Выбор для развертывания спецназа таким образом также означал, что они не могли выполнять свою более специализированную работу по разведке или атаке конкретных целей.

В американском отчете со ссылкой на спутниковые снимки говорится, что «все, кроме одной, из пяти отдельных бригад спецназа России, вернувшихся из боевых действий на Украине в конце лета 2022 года, понесли значительные потери».

Точные данные о потерях неизвестны, но в отчете говорится, что из 900 коммандос спецназа, развернутых в одном подразделении, только 125 вернулись из боя.

Эти документы были одними из нескольких, просочившихся в сеть за последние несколько месяцев. На прошлой неделе ФБР арестовало пилота Жака Тейшейру, члена Национальной гвардии ВВС, которому теперь предъявлены обвинения в соответствии с Законом о шпионаже.

За последний год подтверждено, что бойцы спецназа ведут боевые действия в городах Мариуполь и Волыдар, а также в походах в Донбассе на востоке Украины.

Сообщения о тяжелых потерях среди российских элитных подразделений не новы. В феврале журналисты разыскали Огромные потери В составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты, воевавшей на Вохлидаре. Однако просочившийся отчет о потерях спецназа дает более глубокое понимание того, как российские силы специальных операций вели себя на войне.

Русские войска в начале войны допустили ряд ошибок, что способствовало большим потерям в их рядах. Это включало в себя использование нескольких личных мобильных телефонов, которые выявили их местонахождение и позволили Украине нанести ряд смертоносных ударов по силам вторжения. Это, наряду с новым оружием, таким как противотанковые ракеты и артиллерия, помогло Украине отразить российское вторжение в восточные и южные районы страны, где боевые действия застопорились с осени 2022 года.

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