Утечки Elden Ring раскрывают новых врагов, от бронированных рыцарей до гигантских ястребов-убийц

Если вы проводите свое время на игровых форумах, в Твиттере или в комментариях на YouTube, есть большая вероятность, что вы увидите упоминание об Elden Ring. Следующая игра от FromSoftware захватила Интернет и недавно снова оказалась на вершине списка желаний Steam.

Ну, этот уровень ажиотажа часто сопровождается беспрецедентным вниманием фанатов, что иногда приводит к утечкам. К счастью, то, что мы обсуждаем сегодня, не содержит сюжетных спойлеров. Они сосредоточены только на новых врагах. Рассматриваемые утечки были собраны пользователем Reddit ZeroBae и содержат три разных типа врагов.

Первые два видео показывают то, что считается «Рыцарем Горнила». Согласно описанию видео, этот новый враг — «один из 16 служивших Годфри, первому Элден Лорду». Теперь, в типичной манере FromSoftware, это не обычный рыцарь.

Игрок быстро узнает об этом, когда у рыцаря вырастают сверкающие крылья, и он стреляет в них, чтобы начать воздушную атаку. Враг также имеет одинаковый удар магическим хвостом и удар по земле по сравнению с базовыми атаками, которые вы ожидаете от рыцаря. В целом этот маленький босс выглядит грозным противником.

Последние два видео показывают, что, по-видимому, являются более распространенными врагами. Однако это не означает, что они менее стилизованы. Третье видео показывает, как гигантские птицы бросают в игрока взрывные бочки. Хотя кажется, что их легко победить одним ударом, разрушительная атака, которую они предлагают, очень эффективна, когда у них есть элемент неожиданности.

Наконец, последнее видео показывает катакомбы и врагов, которые в них обитают. В этом клипе игрок сталкивается с гробами с мечами и странными существами, напоминающими спрайтов. Кроме того, они должны уворачиваться от огненных ловушек в перерывах между боями с этими грозными врагами.

Теперь, если вы хотите посмотреть эти видео, вы можете сделать это быстро, так как канал, на котором вы публикуете, скорее всего, не будет существовать в течение длительного времени. Как мы видели в прошлом, самый быстрый способ получить доступ к катакомбам YouTube — это защищенный авторским правом и просочившийся контент.