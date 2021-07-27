Токио (AFP) Симона Байлз приехала в Токио как звезда олимпийского движения США и, возможно, самих Игр.

Во вторник вечером в финале женской гимнастики все резко остановилось. Неуклюжий прыжок в начале соревнований заставил ее болтаться с доктором сборной США, прежде чем на несколько минут уйти за кулисы.

Когда она появилась снова, она обняла своих товарищей по команде, разжала кулаки и надела спортивный костюм, занимаясь тем, что американская гимнастика назвала «медицинской проблемой».

Этот день закончился. Вскоре после этого, несмотря на доблестные усилия Грейс МакКаллум, Сунисы Ли и Джордана Чили, долгое время у руля спорта стояли Соединенные Штаты.

Команда, представляющая Олимпийский комитет России, обогнала Соединенные Штаты по золоту, набрав 169 528 баллов, чтобы выиграть первый олимпийский титул страны после Барселоны в 1992 году.

Американцы продвинулись с точностью до восьми десятых балла за три круга, даже когда Байлз играл роль чирлидера. РПЦ, однако, не замедлила приземлиться. И они вспыхнули, когда результат тренировки на паркете 21-летней Ангелины Меленковой подтвердил подиум.

Эта победа пришла на следующий день после того, как мужская сборная Китайской Республики обыграла Японию и возглавила мужской финал.

Великобритания обогнала Италию по бронзовой медали.

Российские спортсменки рухнули от радости после того, как результат тренировок Ангелины Мельниковой подтвердил первое место.

Американцы там висели, чтобы получить серебро даже без купюр.

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