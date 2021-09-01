Уходя из Афганистана, Соединенные Штаты меняют мировые отношения сил.

После краха поддерживаемого США афганского правительства 15 августа Пекин не мог сдержать своего восторга по поводу того, что он назвал оскорблением своего главного глобального соперника, хотя Вашингтон заявил, что основной причиной ухода стало его решение сосредоточить больше ресурсов на Китае. . .

На брифинге пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин рассказала об убийстве Заки Анвари, 17-летнего афганского футболиста, который упал с шасси американского самолета C-17, когда он вылетал из аэропорта Кабула. «Долой американскую легенду», – сказала она. «Все больше и больше людей просыпаются».

В России также государственные СМИ переполнены злорадством, хотя и уменьшают опасения по поводу того, что афганская катастрофа распространится на его хрупких союзников в Центральной Азии. «Мораль этой истории: не помогайте звездам и полосам», – написала в Твиттере главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Они закроют тебя и бросят».

Но теперь, когда закончилась 20-летняя война Америки в Афганистане, злорадство превращается в более трезвый взгляд на то, как война и вывод войск повлияют на глобальный баланс сил.

Ошеломляющий крах клиентского государства Афганистана, Соединенных Штатов, обозначил пределы жесткой силы Америки. Драматические сцены отчаяния в Кабуле разочаровали и разозлили многих американских союзников, особенно в Европе, и серьезно подорвали его репутацию.