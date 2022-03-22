Ухудшится ли инфляция в США, если Россия объявит дефолт?

Хотя нападение России на Украину имеет много серьезных гуманитарных последствий, есть и финансовые последствия.

В совокупности Россия заняла почти 480 миллиардов долларов; Часть этого — суверенный долг — то, что российское правительство заняло либо у российских инвесторов в рублях, либо у других инвесторов со всего мира, в других валютах, включая доллары, евро, юани и т. д. Часть этого долга — это корпоративный долг — то, что российские компании брали взаймы, чтобы собрать деньги.

Когда западные инвесторы думают о возможности дефолта России по своему долгу, они сосредотачиваются на очень небольшом проценте: около 20 миллиардов долларов.

Инвесторы с проблемными долгами, такие как Ханс Хьюмс, генеральный директор Greylock Capital, подчеркивают, что сумма невелика и что первоначальные дефолты уже широко ожидаются. Если Россия объявит дефолт по части или всему своему долгу, в новостях, вероятно, будет большая волатильность на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе самые большие риски для мировой экономики и экономики США — это «непреднамеренные последствия санкций против России». и возникающие в результате проблемы с цепочкой поставок».

На инфляцию в США не повлияет дефолт в России. Хьюмс пояснил, что на инфляцию в США повлияют санкции, связанные с перекрытием вопросов цепочки поставок.

К удивлению некоторых инвесторов, в начале этой недели Россия произвела первые процентные платежи по долгу, номинированному в долларах. Как отмечают специалисты, это первая страница в первой главе длинной книги.

Даже в невоенное время дефолт государства — тяжелое событие; Между заемщиком и кредитором происходят обширные переводы, а потенциальные претензии и иски обычно предъявляются в стране, где выпущено большинство облигаций. Обычно какую-то уступку можно найти в цене. В настоящее время большая часть российского долга торгуется в диапазоне от 0,05 до 0,25 доллара за доллар, согласно Чарли Робертсону, главному экономисту по глобальным проблемам «Ренессанс Капитала».

Во время войны появляются бесчисленные дополнительные морщины. Из-за санкций, введенных Западом в отношении России, страна оказалась отрезанной от большей части мировой банковской системы. Минфин США предложил России лазейку для выплаты долларового долга до конца мая. Не ясно, что будет дальше.

Есть также определенные долговые обязательства, которые Россия должна погасить в долларах или евро; Некоторые инвесторы считают, что Россия может платить в рублях, играя при этом роль жертвы и манипулируя тем, что она лишена западной банковской системы. Да, две трети российских резервов в размере 630 миллиардов долларов были заморожены Западом, но если Россия будет платить в рублях по определенным контрактам на облигации, дефолт произойдет автоматически. так как Джей Ньюман «Если Путин должен вам денег, удачи вам в их сборе», — написал он недавно в Wall Street Journal.

Повлияет ли возможный российский дефолт на средний пенсионный план США в размере 401 тыс. долларов? Единогласный ответ: «Нет».

Американские банки с российским долгом в своих портфелях имеют очень небольшие суммы. Облигации в специализированных фондах развивающихся рынков составляют небольшую часть этих фондов. Кроме того, банки США сокращают эти небольшие суммы, чтобы соблюдать санкции и избегать ненужных рисков.

В масштабах всей системы также существуют серьезные тормозные дыры, некоторые из которых образовались после дефолта России по внутреннему рублевому долгу в 1998 году, в результате чего хедж-фонд Long Term Capital Management оказался незащищенным и вызвал шок на мировом рынке. Банковская система США имеет дополнительный ряд барьеров в результате кредитного кризиса 2007-2009 гг. Теоретически банковская система США находится в одном из самых стабильных моментов в своей истории.

Теоретически российский дефолт будет иметь катастрофические последствия для самой России; С начала войны рубль потерял более половины своей стоимости. Согласно Робину Бруксу, главному экономисту Института международных финансов, ВВП России в этом году упадет на 15%, и дефолт по части или всему долгу усугубит эту цифру.

Настоящую озабоченность мировой экономики вызывает не уровень долга России или то, когда и как она погасит часть или весь этот долг: все дело в санкциях. Перед войной Россия и Украина экспортировали около 25% мировой пшеницы. Россия и Украина вошли в пятерку крупнейших экспортеров многих видов семян и зерна, от ячменя до кукурузы и подсолнечника. Люди и животные потребляют эти продукты в разных формах. По данным RBC Capital Markets, Россия также является крупнейшим экспортером удобрений, поэтому сельское хозяйство во всем мире становится все дороже без вывоза ингредиентов для удобрений из России.

Кроме того, Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров энергоресурсов, а это означает, что среди прочих расходов растут цены на продукты питания, поскольку водители грузовиков используют дизельное топливо для перевозки продуктов.